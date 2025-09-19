L’incontro mancato sulla gestione dell’acqua. E il saluto da Coldiretti

Dopo mesi di incontri frenetici e le serate elettorali di mercoledì sera con i leader nazionali, a dieci giorni dalla tornata elettorale, Francesco Acquaroli e Matteo Ricci, candidati per il centrodestra e centrosinistra, dopo aver dibattuto tanto nei giorni scorsi non hanno preso parte al confronto sulla gestione dell’acqua. Una sorta di pausa, perchè poi nel pomeriggio di ieri il duello è avvenuto durante l’incontro organizzato da Coldiretti Marche, per discutere delle priorità del settore agricolo. Acquaroli e Ricci, però, si incontrati separatamente e hanno risposto alle sollecitazioni dei vertici Coldiretti illustrando i rispettivi programmi per l’agricoltura, prima di apporre la firma al documento con cui l’organizzazione agricola ha sintetizzato richieste e proposte. Un segnale di attenzione verso il mondo agricolo che, nelle Marche, resta una leva strategica per economia, ambiente e identità del territorio.