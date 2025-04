L’inverno demografico. Culle sempre più vuote, la popolazione invecchia

Sempre meno residenti, sempre meno bambini, sempre più anziani. Gli indicatori di struttura della popolazione al primo gennaio del 2025 pubblicati in questi giorni dall’Istat confermano per le Marche un "inverno demografico" la cui rigidità – per rimanere alla metafora – si accentua, piuttosto che attenuarsi. Alla fine del 2024 i residenti erano un milione 481mila e 252, 1.494 in meno rispetto a quelli della fine del 2023 (un milione 482mila e 746), per buona parte (684) riguardanti la provincia di Macerata, una tendenza che purtroppo va ormai avanti da anni. Per capirne la portata, però, bisogna "misurare" il trend in tempi più lunghi. Nel 2019, infatti, i residenti erano un milione 512mila e 672: in cinque anni le Marche hanno perso 31.420 abitanti. Se, poi, il dato della fine dell’anno scorso è rapportato al picco del 2013, quando i residenti raggiunsero quota un milione 551mila e 668, allora il calo è ancora più impressionante: una riduzione di 70.416 abitanti nel giro di appena undici anni.

In questo contesto, la provincia di Ancona l’anno scorso ha mostrato una sostanziale stabilità, mentre tutte le altre hanno il segno meno, soprattutto Ascoli, Macerata e Fermo, mentre il calo è lieve in quella di Pesaro e Urbino. A livello di capoluoghi, nel quinquennio tra il 2019 e il 2024 Ancona (+392) e Pesaro (+208) hanno visto aumentare i residenti, mentre sono diminuiti ad Ascoli (-2.094), Fermo (-977) e Macerata (-424). Una situazione legata al saldo naturale (la differenza tra nati e morti), da tempo negativo, non compensato dal saldo migratorio (la differenza tra chi se ne va e chi arriva nella nostra regione), sia pure positivo (ma con dei valori in calo).

Nel 2024, i nati sono stati 8.246 e i morti 17.483, con un saldo negativo di 9.237 unità, mentre il saldo migratorio (interno e con l’estero) è stato positivo di 7.743 unità. Vale la pena di evidenziare che sono stati 5.610 i marchigiani che hanno lasciato la regione per andare all’estero, molti dei quali giovani. L’Istat ci dice che nelle Marche il tasso di fecondità (il numero medio di figli per donna) è 1,11, al di sotto della media nazionale (1,18), ma anche che l’età media al parto è di 32,7 anni, quasi due anni in più rispetto ai 30,8 del 2002, anno nel quale il quoziente di nuzialità era di 4,3 matrimoni ogni mille abitanti, sceso poi a 2,6 nel 2024.

Per rendere l’idea: se nel 2006 sono stati celebrati 6.018 matrimoni (4.195 con rito religioso e 1.823 con rito civile), il numero più alto degli ultimi vent’anni, quindici anni dopo, nel 2023, sono scesi a 4.095 (2.391 civili e 1.704 religiosi), ben 1.923 in meno. Le culle, dunque, sono sempre più vuote. L’anno scorso, come detto, sono nati 8.246 bambini, 541 in meno rispetto agli 8.797 del 2023 (-6,3%), 1.421 in meno rispetto al 2019, quando erano 9.667, 6.241 in meno rispetto ai 14.487 del 2008.

Sul fronte opposto l’invecchiamento della popolazione marcia a passi sempre più spediti. Al primo gennaio del 2025, nelle Marche gli ultrassesantacinquenni rappresentano il 26,6% del totale della popolazione (circa 390mila persone), molti di più di quelli con un’età compresa tra 0 e 14 anni, che invece sono appena l’11,3%. L’età media dei marchigiani è di 47,9 anni, oltre quattro anni in più rispetto ai 43,8 del 2002, anno in cui l’indice di vecchiaia (rapporto tra popolazione di 65 anni e più e popolazione di età 0-14 anni, moltiplicato per 100) era 169: oggi lo stesso indice è a quota 235,5.

Nello stesso periodo, l’indice di dipendenza anziani (rapporto tra popolazione di 65 anni e più e popolazione in età attiva -15/64 anni, moltiplicato per 100) è passato da 33,4 a 42,7, mentre il numero degli ultracentenari è ormai prossimo a quota settecento. Si vive più a lungo, la speranza di vita è alta (84,2 anni alla nascita, 21,7 anni a partire dai 65 anni), ma spesso non c’è una matematica coincidenza con una buona qualità dell’esistenza. Lo scenario tratteggiato dall’Istat impone più di una riflessione, visto che ridisegna completamente la società, prima di tutti alla politica, che deve avere il coraggio di mettere in campo interventi inediti.