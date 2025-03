L’Italia guarda al futuro. Falconara diventerà un aeroporto spaziale: "Satelliti presto in orbita"

"L’ordine del giorno approvato alla Camera, all’interno del disegno di legge Spazio, costituisce un’opportunità per l’Ancona International Airport. La space economy è un settore emergente che, specie, nel futuro avrà grande sviluppo". Parole del deputato anconetano di Fratelli d’Italia Stefano Benvenuti Gostoli, dopo l’approvazione di ieri del suo ordine del giorno che impegna il Governo a valutare "l’opportunità di valorizzare, tra i siti idonei alla realizzazione di spazioporti, le infrastrutture già incluse in accordi di investimento per attività aereospaziali". Tra queste, oltre all’aeroporto di Grottaglie, anche il Sanzio, scalo marchigiano che sorge a Falconara.

Passo indietro. Era il 13 luglio 2023 quando, all’aeroporto di Ancona, è stato sottoscritto un Accordo quadro di collaborazione strategica e operativa tra la Regione Marche e il Cnr, il Consiglio nazionale delle ricerche che, tra i vari obiettivi, annovera quello di promuovere progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, anche con valenza nazionale ed internazionale, funzionali allo sviluppo dell’ecosistema aerospaziale marchigiano. L’aeroporto, all’epoca, era stato individuato dagli esperti per alcune caratteristiche che Benvenuti Gostoli riporta fedelmente e giudica "molto rare". Ovvero: "La pista di tre chilometri, la vicinanza al mare e l’assenza di barriere urbanistiche nel raggio di dieci chilometri sono perfette per attività di aviolancio, ossia per lanciare in orbita microsatelliti ad uso industriale".

Il 5 giugno 2024, invece, erano stati condotti i primi voli test. Ed ora l’approvazione dell’odg alla Camera che, dopo l’emendamento del deputato Andrea Mascaretti, "va a colmare una lacuna normativa in merito alla definizione di spazioporti", aggiunge Benvenuti Gostoli, che dice "siamo orgogliosi di essere in pole position in Italia con l’aeroporto di Ancona", sottolineando "la lungimiranza del governatore Francesco Acquaroli nel sottoscrivere l’accordo col Cnr".

A fare da contraltare, però, l’intervento del deputato marchigiano Cinque Stelle Giorgio Fede: "Volete sapere l’ultima? La destra, con un ordine del giorno di Benvenuti Gostoli, incredibilmente approvato proprio stamane (ieri, ndr), ha impegnato il Governo Meloni a valutare l’opportunità di valorizzare, tra i siti idonei alla realizzazione di spazioporti, l’aeroporto di Falconara. Ora le cose sono due: o non ricordano che a meno di 8 chilometri di strada e a 1,1 chilometri in linea d’aria c’è una raffineria, oppure sono completamente impazziti". E integra nell’accusa : "Quindi a destra ritengono che le Marche e Falconara siano come Cape Canaveral? Lo spazioporto o cosmodromo è il complesso di strutture, fisiche e tecnologiche, atte al lancio di vettori missilistici per scopi scientifici e militari, in grado di seguire le prime fasi di volo. SpaceX ha in uso tre siti di lancio di proprietà del Governo degli Stati Uniti: Vandenberg SLC 4 in California, Cape Canaveral SLC-40 e Kennedy Space Center LC39A, entrambi in Florida. Leggere che non ci sono barriere urbanistiche non solo ci ha fatto sobbalzare, ma ci preoccupa profondamente", citando pure le grandi infrastrutture limitrofe e i centri abitati di Falconara e dintorni.

La replica di Benvenuti Gostoli: "Ma quale Cape Canaveral? L’attività sarà di tutt’altro genere e, secondo gli esperti, perfettamente compatibile con il territorio. Non capisco la preoccupazione. Come al solito i Cinque Stelle sono tuttologi e hanno l’atteggiamento tipico del no ad oltranza. Infine mi chiedo se danno dei pazzi a noi, oppure agli esperti che hanno individuato il sito?".