ll tour del Carlino nelle Marche. Festa con i lettori per i 140 anni

Centoquaranta anni di storia, la nostra e la vostra; milioni di pagine stampate, una presenza quotidiana che non ha mai conosciuto pause: il Resto del Carlino festeggia il suo compleanno con un viaggio che attraversa le città, incontra i lettori e apre le redazioni al pubblico. Ecco, ora il tour dei 140 anni toccherà le nostre Marche, dove per tre giorni – da lunedì a mercoledì prossimi – il Carlino sarà protagonista a Macerata, ad Ascoli e a Fermo, con appuntamenti aperti alla comunità, ospiti d’eccezione e momenti di festa. Il 30 luglio, poi, sarà la volta di Pesaro e in autunno (data da fissare) il gran finale nel capoluogo, ad Ancona. Prendete nota.

"Caffè Carlino" debutterà nelle Marche lunedì, a Macerata. L’appuntamento – aperto a tutti – è alle 18 nel cortile di Palazzo Conventati, in piaggia della Torre. In prima linea i protagonisti della vita cittadina e regionale: istituzioni, mondo della solidarietà, della cultura e dello sport. E ovviamente i nostri lettori. Con gli ospiti dialogherà la nostra redazione. Eccoli: Francesco Acquaroli, governatore delle Marche; Sandro Parcaroli, sindaco di Macerata e presidente della Provincia; Fabrizio Ciarapica, sindaco di Civitanova. Poi parola ad Andrea Angeli, funzionario dell’Onu, peacekeeper noto per la lunga e intensa carriera nelle Nazioni Unite in missioni di pace; Lucrezia Ercoli, direttrice artistica di Popsophia; Albino Massaccesi, vicepresidente della Lube; Rosaria Del Balzo Ruiti, presidentessa della Croce Rossa delle Marche, già al vertice dell’associazione nel comitato provinciale e della Fondazione Carima. A completare il parterre saranno l’arbitro di Serie A, Juan Luca Sacchi, e Marco Vinco, direttore del Macerata Opera Festival, con una carriera da cantante lirico di fama internazionale. Una festa con la comunità, un dialogo con i sindaci e personaggi di spicco della provincia. Ingresso libero. Per partecipare basta iscriversi al link ilrestodelcarlino.it/140/tour-macerata. Uno spazio che diventerà luogo e momento di incontro, dove il giornale e la città si riuniscono. Seguiranno buffet e cocktail. Dalla città dello Sferisterio a quella delle cento torri.

Il giorno successivo, martedì, il tour del Carlino si sposterà ad Ascoli (ore 18), nella cornice del chiostro maggiore di San Francesco. Sarà un appuntamento ricco di voci e sorprese, anche qui con ospiti e protagonisti. Interverranno i sindaci Marco Fioravanti (Ascoli) e Antonio Spazzafumo (San Benedetto), il senatore Guido Castelli, commissario alla ricostruzione post sisma; il procuratore di Ascoli, Umberto Monti. E ancora: l’attrice Iole Mazzone, nipote dell’indimenticato mister "Carletto"; il nuovo presidente dell’Ascoli calcio, Bernardino Passeri, e l’ex allenatore Massimo Silva. Poi spazio allo spettacolo con la Compagnia dei Folli e l’intervista a Saturnino Celani, storico bassista di Jovanotti, compositore e produttore. Sul palco anche la biologa ambientale Martina Capriotti e il presidente della Quintana, Massimo Massetti, che coordinerà una breve esibizione. Brindisi finale e sipario.

Ma non è ancora finita. Mercoledì toccherà a Fermo, in piazzale Azzolino (ore 18), dove ancora una volta il palco sarà spazio d’incontro tra istituzioni, protagonisti e lettori. Dopo l’apertura in musica con la violinista Lucrezia Lavino Mercuri, finalista al 32esimo Premio Postacchini, interverranno il sindaco Paolo Calcinaro, il prefetto Edoardo D’Alascio, Alberto Palma, presidente della Carifermo, e l’assessora Micol Lanzidei. Spazio poi a musica e comicità con le esibizioni dei cantautori fermani Blue 27 e Laplastique e del trio comico Generi Elementari. Poi sul palco saliranno coach Massimiliano Ortenzi e Dragan Stankovic, il nuovo acquisto della Yuasa Battery di Grottazzolina; il ginnasta Carlo Macchini e i campioni di tennis tavolo Virtus Servigliano.