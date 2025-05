Lo sbarco di Uber a Pesaro. Altolà di Confartigianato: "In regione non c’è bisogno"

di Ottavia FirmaniANCONA"Nelle Marche la presenza di taxi è già adeguata a coprire la domanda: Uber è superfluo". Senza troppi giri di parole Gilberto Gasparoni, segretario di Confartigianato Marche, boccia l’arrivo a Pesaro della piattaforma digitale per la prenotazione di corse in auto. E tiene il punto sulla situazione in regione: 162 licenze di taxi distribuite tra Ancona (69), Pesaro e Urbino (48), Macerata (20), Ascoli (18) e Fermo (7). Alla flotta di tassisti si affianca quella composta dagli Ncc (noleggio con conducente). Un bilancio positivo, dunque, specie in vista dell’estate e della conseguente crescita della domanda. Gasparoni, qual è la situazione dei taxi nella Marche?

"In regione sono attivi 162 taxi, distribuiti principalmente nelle zone costiere e nei centri urbani maggiori. Ancona, ad esempio, ne conta 32, mentre altre città, come Falconara, Loreto, Senigallia, Jesi e Fabriano, presentano dei numeri inferiori, ma comunque significativi. In provincia di Ascoli, i taxi sono concentrati specie a San Benedetto e Grottammare, oltre che nel capoluogo. In provincia di Fermo ce ne sono sette, così come nella città di Macerata, ma ne abbiamo anche a Civitanova. Infine, la provincia di Pesaro e Urbino conta una notevole presenza di taxi nel Comune di Pesaro, dove opera uno dei principali consorzi marchigiani".

Novità in arrivo per il settore?

"Nel corso degli anni il servizio di taxi ha subìto una leggera contrazione a causa dello sviluppo del trasporto pubblico e privato. Tuttavia, resta un servizio complementare fondamentale, soprattutto per i collegamenti con il treno, il porto e l’aeroporto. E ora le maglie della normativa sono state ampliate, permettendo ad esempio in determinate condizioni di caricare più passeggeri in un’unica corsa con la conseguente riduzione dei costi. Un’altra novità è data dalla possibilità di inserire un collaboratore familiare nella stessa licenza, il che consente di coprire anche turni aggiuntivi nei periodi di maggiore picco, come la stagione estiva. Per ora, questa pratica è ancora poco diffusa nelle Marche, ma rappresenta un’opportunità per aumentare la flessibilità del servizio".

E per quanto riguarda il noleggio con conducente?

"Oltre ai tassisti, in regione ci sono anche 72 noleggiatori con conducente, almeno quelli ufficialmente registrati con il codice unico. A differenza dei tassisti, che stazionano nelle aree di sosta dedicate, i noleggiatori partono direttamente dalla loro sede o dall’abitazione e raggiungono il cliente su chiamata. Nei piccoli Comuni, il servizio di ncc spesso sostituisce il taxi".

Quali servizi ci sono per i turisti?

"Oltre ai taxi e agli ncc, anche in Italia e nelle Marche stanno prendendo sempre più piede pacchetti turistici con gli spostamenti in pullman inclusi. In regione ci sono diverse aziende che fanno trasporto con pullman da turismo e offrono dei servizi di livello, quindi organizzano gite oppure vacanze, spesso con una guida. Ecco, questo è diventato un altro sistema di servizi a disposizione del turista: sanno dove salgono, conoscono l’itinerario e possono godere della vacanza evitando di prendere mezzi propri, ma socializzando e divertendosi".

Estate e turisti in arrivo, come è gestito il trasporto?

"Nel periodo estivo la categoria dei tassisti si organizza prevedendo turni aggiuntivi per fare fronte all’aumento del flusso turistico. Inoltre, in alcuni Comuni costieri sono rilasciate licenze stagionali dedicate proprio al trasporto turistico. Esistono anche iniziative di trasporto specifiche, come navette che collegano i parcheggi con le spiagge, per facilitare gli spostamenti dei visitatori. In estate, i tassisti organizzano anche tour per portare i turisti a visitare le principali attrazioni della regione, come le grotte di Frasassi, palazzo Leopardi oppure Urbino. Insomma, se nel periodo invernale i taxi sono sottoutilizzati perché non c’è un flusso straordinario, d’estate la categoria si organizza e si fa trovare preparata".

Quali sono le principali problematiche?

"In primis, il rilascio di nuove licenze da parte dei Comuni, che secondo noi non è necessario, data l’offerta più che sufficiente. Un altro problema è legato alla presenza di operatori abusivi, che svolgono il servizio senza autorizzazioni. E poi c’è l’esigenza di ammodernare il parco veicoli: a differenza del trasporto pubblico locale, infatti, i tassisti non beneficiano di contributi statali per il rinnovo dei mezzi, anche se sarebbe fondamentale per offrire un servizio più efficiente e sostenibile".

Qual è la posizione di Confartigianato rispetto all’arrivo di Uber nelle Marche?

"Confartigianato ha sempre manifestato una forte opposizione all’arrivo di Uber nelle Marche. Uber si presta a fornire un servizio di qualità inferiore rispetto ai tassisti locali e potrebbe favorire l’ingresso di operatori abusivi nel settore. Inoltre, è un modello di business estraneo al territorio, che dunque andrebbe a scapito degli operatori locali. Nelle Marche, la presenza di taxi è già adeguata a coprire la domanda e Uber è superfluo".