L’oliva all’ascolana? Protetta a metà. Scontro fra agricoltori e industriali

La ‘battaglia’ tra produttori industriali e produttori artigianali di olive all’ascolana va avanti almeno da due decenni, ma in questi giorni è tornata alla ribalta dopo una lettera al Governo, scritta dal Consorzio di Tutela e Valorizzazione dell’Oliva Ascolana DOP e firmata anche da Copagri, CIA, Confagricoltura e Coldiretti. Nella lettera si chiedeva maggiore salvaguardia del Disciplinare che con la DOP certifica l’oliva all’ascolana. Il tutto alla luce di alcuni controlli fatti dai Carabinieri Forestali tra i produttori, che avevano testimoniato la mancanza di qualsiasi tipo di conformità a quanto previsto dalla Denominazione di Origine Protetta. Alla lettera, portata in Commissione agricoltura dall’onorevole Mirko Carloni, aveva risposto il sottosegretario Luigi D’Eramo, confermando che il Governo si sarebbe impegnato nel rivedere le modalità di controllo.

La decisione, però, non è piaciuta agli industriali ascolani che tramite il presidente di Confindustria, Simone Ferraioli, hanno contestato la rigidità di regole che, già a partire dall’uso dell’oliva verde tenera ascolana, prodotta in quantità limitata, non possono essere assolutamente rispettate. Da una parte, insomma, i produttori artigianali chiedono il rispetto delle regole nel produrre e commercializzare olive all’ascolana DOP. Dall’altra parte gli industriali, che si rifiutano di scrivere sulle etichette dei loro prodotti, esportati anche all’estero, la dicitura ‘olive ripiene da friggere’, decisamente meno accattivante. Il problema maggiore, insomma, è proprio legato alla materia prima delle olive al momento assolutamente insufficiente per una produzione su larga scala, tanto che ci si avvale di olive greche e turche.

Ma c’è un problema anche sul ripieno che la DOP vuole genuino e composto da carni e formaggi tracciabili. Il Consorzio però non chiude la porta, anzi. Chiede aiuti al Governo Regionale per finanziamenti che agevolino la crescita di nuove piante di oliva tenera ascolana e chiedono agli industriali di formare un corpo unico per proteggere una eccellenza del territorio. Strada al momento decisamente complicata. Ieri Copagri, Cia e Confagricoltura hanno emesso una nuova nota. "Ringraziamo l’onorevole Mirco Carloni per aver posto la sua attenzione ad una questione particolarmente spinosa che non è mai stata affrontata in questi anni nella maniera giusta – hanno scritto in un comunicato – Alcune dichiarazioni di politici locali e del Presidente di Confindustria Ascoli, ci hanno lasciati particolarmente colpiti, infatti nessuno vuole danneggiare l’industria agroalimentare, ma non possiamo tollerare che sia il settore agricolo a pagare pegno. Mentre l’industria sottolinea i numeri importanti di fatturato e occupazione che le olive denominate ‘all’Ascolana’ produce, temendo un possibile contraccolpo da una DOP forte, noi invece auguriamo all’industria di raddoppiare i fatturati ed il numero di addetti, ma chiediamo solo di rispettare le regole. Le DOP sono nate per definire le origini delle produzioni e tutelarne le caratteristiche produttive. Confagricoltura, Cia e Copagri non sono quindi contro l’industria ma ritengono ingiusto utilizzare impropriamente un nome con l’intento di confondere il consumatore e penalizzare di conseguenza il mondo agricolo".