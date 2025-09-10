Luca Ceriscioli (Pd): "Promesse tradite, la sanità va peggio"

"I sondaggi danno un testa a testa: sarà una battaglia dura per entrambi i candidati". L’ex presidente Pd della Regione, Luca Ceriscioli, osserva da ‘spettatore’ attento la battaglia all’ultimo voto tra Matteo Ricci e Francesco Acquaroli.

Cinque anni fa la sanità è stata determinante per la vittoria del centrodestra, oggi avvantaggia Ricci? "Ad essere determinanti sono state le promesse, non mantenute. Si erano impegnati per la riapertura degli ospedali, peraltro mai chiusi ma solo trasformati in case della salute, invece è tutto come prima. Se cinque anni fa la sanità era un disastro e le nostre scelte sbagliate, perché non hanno cambiato nulla? Lo avrebbero potuto fare in poco tempo, chi li ha votati forse dovrebbe arrabbiarsi".

Oggi come allora sotto accusa sono le liste d’attesa: un problema irrisolvibile? "Se si mettono a confronto, i dati delle liste d’attesa del 2019 erano migliori di quelli del 2025. In cinque anni il numero delle prestazioni erogate è calato e la curva della mobilità passiva, che nel 2019 era in decrescita, ora sta crescendo. Se per il centrodestra io avevo fatto un lavoro pessimo, loro sono da cacciare. Faccio notare che in quella che per loro era una sanità disastrosa c’erano i medici sulle ambulanze, i medici di base e i turni di guardia medica rispettati. Il governo Acquaroli non ha portato alcun miglioramento e i risultati promessi non sono arrivati".

Però si sta costruendo il nuovo ospedale di Pesaro. "Ci hanno fatto perdere cinque anni. Per realizzare il loro ospedale, il centrodestra nel 2021 ha revocato la gara per la nuova struttura e ha eliminato il finanziamento previsto. Hanno scelto di buttare via il lavoro fatto fino a quel momento per arrivare oggi alla sceneggiata di un appalto per la demolizione, separato da quello per la costruzione dell’immobile, su cui sono indietro sui tempi. La separazione degli appalti è una cosa mai vista e serve solo a dire che sono partiti con i lavori".

Qualche suggerimento da dare a Ricci, proprio sul tema della sanità? "Matteo sta puntando sulla richiesta al governo di maggiori finanziamenti e sul loro utilizzo sul territorio: due scelte particolarmente valide. E comunque se è vero che Meloni ha stanziato per la sanità il più grande finanziamento mai visto, a gestirlo sul territorio regionale ci sono i più grandi incapaci di sempre".

Che cosa dice dell’indagine che ha coinvolto Ricci? "Mi sembra che stia scemando, anche se purtroppo c’è questa abitudine di trasformare le indagini in condanne".

Come valuta la campagna elettorale? "Il centrodestra sta investendo molto, economicamente e politicamente: la posta in gioco è alta. Per Meloni le Marche sono sempre state un modello e non vuole essere smentita. Non so quale possa essere la reazione dei cittadini di fronte ai soldi spesi dai candidati nei manifesti elettorali presenti ovunque, in tutta la regione. Qualcuno si chiederà: se i risultati raggiunti sono così buoni, perché investire tanto in simboli e volti e perfino in manifesti con Meloni davanti ad Acquaroli?"