Lucia Albano (FdI): "Opportunità Zes, su Beko vigileremo"

Lucia Albano, sottosegretario al Mef, alle elezioni regionali mancano meno di venti giorni. Che cosa si attende?

"Sono scaramantica, ma gli elementi per essere fiduciosi e positivi ci sono tutti. Per Francesco Acquaroli parlano i risultati raggiunti grazie al buon governo. Inoltre, avere un governo regionale in sintonia con quello nazionale è una opportunità straordinaria: oggi esiste un canale diretto che permette ai dossier delle Marche di arrivare rapidamente sui tavoli romani".

Tante sfide all’orizzonte, come quella della Zes annunciata dalla premier Meloni.

"La Zes unica, applicata alle Marche e all’Umbria, ha come strumento principe la semplificazione amministrativa. In sessanta giorni sarà possibile avere ogni informazione e ogni documento di pubblica utilità, come anche la variante urbanistica, e iniziare quindi l’attività. Inoltre, ci sono i bonus occupazionali previsti dal decreto Coesione, quali il bonus giovani e il bonus donne, con rilevanti sgravi contributivi".

Le polemiche più forti si sono concentrate sul credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali, perché diversi Comuni marchigiani sono esclusi.

"In realtà non si tratta di un’esclusione: il credito di imposta è valido nelle zone previste dalla Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, aree che potranno eventualmente essere oggetto di futura revisione".

L’altro rilievo mosso dal centrosinistra alla Zes (Zona economica speciale) è relativo al fatto che si tratta di un disegno di legge, non di un decreto, quindi avrà tempi di approvazione meno veloci.

"L’iter può essere velocizzato con l’approvazione all’unanimità da parte della commissione parlamentare competente, se ovviamente l’opposizione sceglierà di collaborare".

La situazione della Beko è un fronte ancora aperto.

"Il governo Meloni, insieme alla Regione Marche guidata da Acquaroli, ha raggiunto il migliore risultato possibile nelle attuali condizioni, grazie soprattutto all’utilizzo del golden power. Così si è impedito che avvenisse in Italia quello che è accaduto in altri Paesi europei, con stabilimenti chiusi e licenziamenti collettivi senza tutele. Lo stabilimento di Comunanza è stato salvato dalla chiusura con un investimento 15 milioni per l’avvio di una nuova linea di produzione".

Ma a Fabriano il quadro resta complesso.

"Purtroppo Fabriano, sebbene si sia riusciti a contenere il numero degli esuberi, resta comunque penalizzata per la parte impiegatizia. Ci sono però due anni di ammortizzatori sociali, che saranno fondamentali qualora ci fosse una ripresa del ‘bianco’, sostenuto anche dagli incentivi del governo per l’acquisto degli elettrodomestici".

Monitorerete l’applicazione della cassa integrazione?

"Il governo segue con attenzione e cura questo processo. Speriamo si vada verso il riassorbimento del personale".

Anche la pesca marchigiana è in crisi. Che cosa chiedete all’Unione europea?

"Siamo riusciti nell’ultima trattativa di dicembre a segnare un risultato straordinario, perché per la prima volta abbiamo fermato la scellerata scelta di ridurre lo sforzo di pesca, che aveva l’unico effetto di diminuire le nostre imbarcazioni".