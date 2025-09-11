"Ma sulla sanità non accettiamo lezioni"

"Sulla sanità marchigiana non accettiamo lezioni da Elly Schlein e ai proclami da campagna elettorale rispondiamo con la buona amministrazione e i risultati che in questi anni ha ottenuto la giunta Acquaroli". La segretaria dem e Matteo Ricci martellano sulla sanità, ma da FdI parte il tiro contraereo di Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera. "Quando la sinistra ha governato le Marche, si è distinta per avere chiuso ospedali, definanziato il sistema pubblico e ignorato la necessità di avviare una seria programmazione per formare i nuovi medici – ribatte –. È merito della giunta Acquaroli, invece, se oggi le Marche possono contare su un sistema sanitario più moderno ed efficiente, con una rete capillare di servizi sul territorio".

"È stato avviato il più grande piano di investimenti ospedalieri nella storia recente della regione con l’obiettivo di potenziare i nuovi progetti – aggiunge Bignami –. Sulle liste d’attesa, poi, in questi anni la giunta Acquaroli, consapevole delle criticità ereditate dalla pandemia e dalla mancata programmazione della sinistra, ha lavorato con determinazione e rispetto al 2019 sono aumentate del 15% le prestazioni erogate. Le Marche sono tra le Regioni benchmark per l’equilibrio dei conti pubblici della sanità senza avere aumentato la pressione fiscale, mentre invece l’aumento dei ticket da sempre rappresenta lo strumento preferito al quale ricorrono i governatori della sinistra, come potranno confermare i cittadini della Toscana e dell’Emilia-Romagna". "Sicuramente, per colpa dei disastri causati dalla sinistra, c’è ancora da lavorare – osserva ancora Bignami –, ma oggi nelle Marche il territorio e i cittadini sono tornati al centro, con una sanità capace di rispondere alle reali esigenze".