Maltempo nelle Marche, allerta per la piena del fiume Musone: “Salite ai piani alti”

Osimo (Ancona), 25 marzo 2025 – Le precipitazioni abbondanti che si sono abbattute nelle ultime ore nell’entroterra anconetano-maceratese, nella zona di Cingoli, hanno provocato un significativo innalzamento del livello del fiume Musone.

Vigili del fuoco e protezione civile al lavoro per monitorare la situazione. L’informazione è arrivata dalla Prefettura e dalla sala operativa della Regione Marche. A breve verrà ufficializzato lo stato di allerta. Il Comune di Osimo ha chiuso i ponti in via Molino Mensa (il ponte che porta all’incrocio con casa Cea e via Settefinestre) e la pista ciclabile in prossimità dell’intersezione con via Paradiso.

Il comune di Castelfidardo ha diramato le raccomandazioni per chi risiede in prossimità del fiume: "Tenersi pronti ad attivare ogni misura necessaria per evitare pericoli: non scendere in cantine, seminterrati o garage per mettere al sicuro i beni; non uscire per mettere al sicuro l’automobile; se ti trovi in un locale seminterrato o al piano terra, sali ai piani superiori. Evita l’ascensore: si può bloccare. Aiuta gli anziani e le persone con disabilità che si trovano nell’edificio; chiudi il gas e disattiva l’impianto elettrico. Non toccare impianti e apparecchi elettrici con mani o piedi bagnati. Non bere acqua dal rubinetto: potrebbe essere contaminata; limita l’uso del cellulare: tenere libere le linee facilita i soccorsi; tieniti informato su come evolve la situazione e segui le indicazioni fornite dalle autorità".

Anche il Comune di Recanti, nel Maceratese, chiede ai cittadini di tenersi lontani dal corso del fiume dove è atteso il passaggio della piena.