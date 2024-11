Maltempo, notte da incubo nelle Marche: alberi abbattuti dal vento, strade chiuse e danni

Ancona, 22 novembre 2024 – Marche sferzate dal vento. Solo nel corso della notte i vigili del fuoco hanno effettuato ben 193 interventi, per fronteggiare i danni provocati dalle raffiche, principalmente per la rimozione di alberi caduti sulla sede stradale, rami pericolanti o appoggiati su linee aeree, elettriche. Nel dettaglio, nella provincia di Ancona sono stati registrati 67 interventi, in quella di Macerata 60, in provincia di Pesaro Urbino 32, nell’Ascolano 27 e a nel Fermano 7. Le più colpite sono le province di Macerata e Ancona. Numeri in continua crescita perché anche questa mattina alle centrali operative stanno arrivando molte chiamate.

La Protezione civile regionale per oggi aveva diramato l’allerta gialla per i temporali e quella arancione per il vento nelle aree interne, da nord a sud della regione, da Carpegna (in provincia di Pesaro Urbino) ad Acquasanta Terme (in provincia di Ascoli Piceno).

Piogge diffuse nella prima parte della giornata e limite delle nevicate in abbassamento fino a circa 1200 metri. Dopo l’allerta arancione dei giorni scorsi e i danni registrati tra martedì notte e la giornata di mercoledì –a parte la breve tregua di ieri- il vento è tornato a soffiare forte "con raffiche fino a tempesta violenta nelle zone alto collinari e montane”. Da domani invece dovrebbe tornare il sole.

Danni nel Maceratese Nel Maceratese i vigili del fuoco tra ieri notte e questa mattina sono intervenuti soprattutto a Camerino, Tolentino, Serrapetrona, San Ginesio, Pollenza, Sant’Angelo in Pontano, Matelica e Camporotondo di Fiastrone, soprattutto per alberi caduti e rami spezzati. Le situazioni più critiche sono a Camerino e Matelica, dove alcune abitazioni e strade sono rimaste isolate a causa delle piante che ostruiscono il passaggio. Pompieri e operai del Comune sono a lavoro per risolvere il problema.

Interventi dei vigili del fuoco nelle Marche

A Urbisaglia chiusura temporanea della SS78 “Picena”. “A causa della caduta di un cavo, la strada statale 78 “Picena” è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni dal km 8 al km 9 a Urbisaglia – ha scritto l’amministrazione -. Sul posto sono già presenti, Enel, le squadre Anas e le forze dell’ordine per gestire il traffico in sicurezza e permettere il rapido ripristino della viabilità. Invitiamo tutti gli utenti della strada a prestare attenzione alla segnaletica e a seguire le indicazioni per percorsi alternativi. Numerose segnalazioni di danni causati dal vento sono giunte al Comune e sono già state prese in carico. Le squadre comunali sono al lavoro per valutare e risolvere la situazione il prima possibile. Invitiamo tutti a prestare attenzione e a segnalare eventuali problematiche o situazioni di pericolo. La sicurezza di tutti è la nostra priorità”.

Albero di Natale caduto in piazza a San Severino, primi fiocchi in montagna A San Severino è caduto il grande albero di Natale arrivato in piazza del Popolo solo ieri, alto 12 metri. All’una e tre quarti una raffica, seguita da un grande boato, ha “abbattuto” il pino. Sta iniziando a scendere qualche fiocco sia a Bolognola che a Frontignano di Ussita. Per ora non ha imbiancato; c’è tanto vento. Tra stanotte e domani mattina i gestori dovrebbero approvare anche l’impianto di innevamento considerando il calo delle temperature, per fare una prova. La stagione dovrebbe iniziare il 7 dicembre ma, se dovesse nevicare prima, gli impianti sono pronti. Anche al comprensorio sciistico Sassotetto – Santa Maria Maddalena, a Sarnano, ogni tanto scende qualche fiocco ma c’è tantissimo vento e la maggior parte del tempo piove. Quindi niente coltre bianca per ora.

Diversi interventi nel Fermano

Nel Fermano due alberi stamattina, hanno centrato altrettante vetture in transito. La prima intorno alle 8 a Sant'Elpidio a Mare (Fermo), la seconda, verso le 10, lungo la strada che collega Montegiorgio (Fermo) alle Piane di Montegiorgio. Le persone che si trovavano all'interno delle vetture non hanno fortunatamente riportato conseguenze ma solo un grande spavento. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono arrivati i vigili del fuoco per rimuovere gli alberi che, cadendo, hanno bloccato la sede stradale. Nel corso della nottata, in totale, i vigili del fuoco del Fermano hanno effettuato sette interventi oltre che per alberi caduti anche per rimuovere rami pericolanti o appoggiati sulle linee dell'elettricità e della telefonia. Messa in sicurezza un'impalcatura a Monte Vidon Corrado. La zona più colpita è stata quella di Montegiorgio. Interventi anche a Fermo, Francavilla d’Ete, Monte Vidon Corrado e Amandola. Disagi nella provincia di Ancona In provincia di Ancona, disagi in tutta la Vallesina e nel Fabrianese dove nella notte sono caduti decine di rami e alberi sulla sede stradale. Raffica di interventi di Protezione civile e vigili del fuoco. A Jesi una quercia è caduta in via Paradiso ostruendo la strada. Difficile la situazione nelle frazioni di Fabriano. Questo il messaggio della Protezione civile di Fabriano: “Nottata impegnativa per i nostri volontari, numerose infatti le segnalazioni arrivate in sala operativa a causa delle forti raffiche di vento. Oltre 15 interventi questa notte per alberi, impalcature e segnaletiche cadute su strada. Ricordiamo di prestare attenzione operativo h24 il Coc (Centro operativo comunale) per segnalazioni chiamate 073270112”. Albero caduto in via Boccatino a Monte San Vito. A Serra de’ Conti in via Benvenuti è precipitata in mezzo alla strada la parte alta di un lampione, si raccomanda di fare attenzione.

Vigili del fuoco al lavoro nell’Ascolano

Anche nell’Ascolano si sono registrate raffiche di vento durante la notte, non si segnalano disagi in città. Sono caduti caduti lungo la provinciale Cuprense a Ripa, poi a Cossignano e Cupra Marittima. Al lavoro i vigili del fuoco.