Maltempo Marche: freddo, temporali e neve. C’è l’allerta meteo

Arriva le neve sull'appennino - Zeri foto repertorio

Ancona, 17 gennaio 2023 – In arrivo aria artica sul Mediterraneo, prevista neve anche a bassa quota per effetto del sensibile calo termico. Per capirci: sulle Marche le precipitazioni nevose sono attese attorno ai 300-350 metri e già a partire dalle prossime ore. Attesi anche forti venti di burrasca e precipitazioni temporalesche, già iniziate ieri e proseguite oggi.

La neve torna in Appennino: “Di nuovo tutti a sciare”

Sulla base dei fenomeni meteo previsti e in atto è stata valutata per domani, mercoledì 18 gennaio, allerta gialla su Toscana, Umbria, Marche e parte di Lazio, Sardegna, Molise, Basilicata e Calabria.

“Fase pienamente invernale”



Serena Giacomin, fisica-climatologa di Meteo Expert e presidente dell'Italian Climate Network spiega: “È iniziata una fase pienamente invernale, nei prossimi giorni una massa d'aria di origine artica interesserà il Mediterraneo determinando un sensibile calo termico, a partire dal Nord Italia verso le regioni meridionali entro il fine settimana – ha spiegato -. Dopo settimane con temperature al di sopra della norma climatica, quindi con un clima relativamente caldo per il periodo invernale, finalmente i valori termici si riporteranno in linea con la nostra climatologia e in qualche caso farà anche più freddo della norma”.



Più specificamente, ha spiegato Giacomin “saranno giornate ventose, burrascose, per cui la sensazione del freddo tenderà ad acuirsi. Dal punto di vista delle precipitazioni dovremmo aspettarci giornate molto variabili e perturbate. L'arrivo di queste correnti fredde dal Nord Europa causeranno la formazione di un centro di bassa pressione proprio in prossimità dell'Italia: la situazione, dunque, sarà estremamente dinamica e si manterrà al contempo fredda. L'instabilità, con piogge e rovesci, nell'ultima parte della settimana sembra riguardare soprattutto il centro-sud, e solo in parte il Nord”.





Nei prossimi giorni qualche fiocco potrebbe arrivare localmente anche lungo la costa romagnola e sulle Marche. Con buona pace degli imprenditori della montagna che, da settimane, lamentano condizioni non idonee per ripartire definitivamente con le attività tipiche dell'inverno, fra tutte quelle sciistiche.

Nello scorso fine settimana, nonostante l'assenza di neve, nelle località montane marchigiane sono stati registrati dei veri sold-out in termini di presenze. Ma alcuni impianti non sono stati ancora riattivati: stavolta, viste le previsioni meteo, potrebbe essere finalmente la volta buona.

