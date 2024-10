Maltempo Marche, 3 ottobre ‘giovedì nero’ tra allerta arancione e scuole chiuse. La diretta

Ancona, 3 ottobre 2024 – Giovedì nero per l’allerta maltempo nelle Marche oggi 3 ottobre 2024. Secondo le previsioni meteo e dopo l’allerta arancione uscita ieri per frane e piene dei fiumi, alcuni Comuni hanno deciso con un’ordinanza di tenere chiuse le scuole: nell'Anconetano ad Ancona, Jesi, Chiaravalle Monte San Vito, Falconara Marittima, Senigallia, Osimo, Montemarciano, Trecastelli, Corinaldo, Castelleone di Suasa, Ostra e Ostra Vetere; nel Pesarese a Mondolfo e Fano.

Piove nelle Marche quindi oggi ma, la situazione di meteo e viabilità si è mantenuta finora sostanzialmente regolare, anche nella notte senza particolari criticità: si registrano piogge diffuse, a tratti intense su quasi tutto il territorio regionale in particolare nell'Anconetano, nel Pesarese e Maceratese. In generale l'attenzione è però massima, con Centri operativi comunali aperti, per la previsioni di precipitazioni molto abbondanti nel corso della giornata, anche a carattere di rovescio e temporalesco e il conseguente rischio per piene di fiumi e torrenti e frane.