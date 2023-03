Maltempo nelle Marche: a Senigallia scatta l’allerta per il fiume Misa. La diretta

Previsioni meteo in Emilia Romagna: è ancora allerta per neve e piene dei fiumi. Ecco dove

Ancona, 1 marzo 2023 – Continua l’ondata di maltempo su tutta l’Italia e anche nelle Marche: le piogge che scendono insistenti stanno ingrossando i fiumi. Senigallia sta vivendo ora di ansia, mentre il livello del fiume Misa si ingrossa sempre di più. La protezione civile ha emesso un’allerta meteo gialla che riguarda criticità idraulica e idrogeologica fino alla mezzanotte di questa sera.

Senigallia, una piena del fiume Misa (foto di repertorio)

Naturalmente, in prima linea ci sono i territori colpiti dall’alluvione colpiti dalla terribile alluvione della notte fra 15 e 16 settembre scorsi, nella quale hanno perso la vita 11 persone, con il corpo di Brunella Chiù che ancora non si trova.

Il fiume Misa si sta alzando: un’ora fa il Comune di Senigallia ha aperto il Coc, il centro operativo, perché il livello delle acque la superato il punto di guardia in località Bettolelle. Oggi le scuole sono regolarmente aperte e sono non poche le preoccupazioni per i ragazzi e per le attività commerciali che si affacciano sulle zone più a rischio.

Nella zona non sta piovendo forte, ma l'alveo fluviale risente dei detriti e fanghi portati verso valle durante l'ultima esondazione: i materiali ora sedimentati hanno reso meno profondo il letto del Misa. In attesa del dragaggio, la cui necessità è stata ribadita anche recentemente dal viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi durante un sopralluogo, la città dovrà continuare a fare i conti con allerte sempre più frequenti.

Strade chiuse a Senigallia

Nel corso della mattinata, il Comune ha disposto la chiusra al traffico di strada Cavallo Montirone e Crocifisso Vallone. Inoltre, raccomanda i cittadini di “prestare attenzione al transito su Via Fiorini e Strada Sant'Angelo. Sul Lungomare Mameli la strada è chiusa da Traversa Cesano al Cesano”.

La statale Adriatica Nord, via Mattei e strada della Bruciata sono state riaperte al traffico a fine mattina. Il lungomare Mameli nel tratto nord è ancora chiuso per consentire le operazioni di pulizia della carreggiata.

Notizia in aggiornamento