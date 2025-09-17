Mangialardi (Pd): "Economia e sanità, la destra ha fallito"

Qui centrosinistra, verso le elezioni regionali del 28 e del 29 settembre. Per il Partito democratico ecco il consigliere regionale uscente Maurizio Mangialardi (capogruppo del Pd, poi vicepresidente dell’assemblea legislativa), già candidato governatore del centrosinistra cinque anni fa, ricandidato nella lista dei dem della circoscrizione di Ancona.

Domanda iniziale: come sta procedendo questa campagna elettorale e quali sono le sue sensazioni? "Procede bene. Per quanto mi riguarda, sto conducendo una campagna elettorale come piace a me: immersiva, a contatto con le persone. C’è tanta voglia di confrontarsi sui temi e la gente è consapevole di una certa inerzia. Ma il nostro obiettivo è di convincere i marchigiani sui contenuti. C’è una cosa che apprezzo particolarmente. Non mi dicono mai che mi faccio vedere solo in questo periodo, perché sono sempre presente. Fa piacere".

Tra i contenuti che citava, quali annovera tra le priorità? "Quelli sui quali fummo sconfitti nel 2020, perché sono rimasti tutti sul tavolo: dalla sanità alle infrastrutture, passando per l’economia, soltanto per citarne alcuni. Cinque anni fa, il centrodestra vinse banalizzando su certi problemi, senza poi trovare le soluzioni. Ed è proprio lì che noi stiamo formulando le nostre proposte per le Marche del futuro. Perché vede, i problemi complessi vanno affrontati in maniera seria. La sanità, su tutti, è il tema. Quella privata deve essere complementare a quella pubblica. Non il contrario. E noi vogliamo difendere la sanità pubblica. Oppure sul turismo: la strategia di promozione non si fa con gli inutili carrozzoni, ma con strategie per garantire competitività al settore. Più in generale: l’azione di rilancio della regione si fa togliendola dalla mediocrità ed evitando di elemosinare risposte dal nazionale".

Altre priorità? "Lavoro ed economia, nonché il loro rilancio. Abbiamo bisogno di risposte più tempestive ed efficaci per le nostre imprese. Serve un sostegno vero a chi vuole investire nel territorio, creando valore e occupazione. Poi abbiamo l’assoluta necessità di ricucire le aree interne, che sono in apnea, e noi abbiamo una visione chiara per risollevarle. Reputo inoltre molto positiva l’idea del salario minimo regionale".

Pensa che la partita delle Marche possa avere dei riflessi anche per le prossime elezioni che si terranno nelle altre regioni d’Italia? "Guardi, noi dobbiamo pensare soltanto alle Marche e ai marchigiani. Il riverbero nazionale non ci riguarda, nella misura in cui chiederemo la fiducia su questioni nelle quali il centrodestra non ha fallito. Noi vogliamo garantire alle Marche un protagonismo, non una protezione. La partita riguarda noi, Matteo Ricci e un centrosinistra unito. Abbiamo un’occasione per dimostrare le nostre capacità".