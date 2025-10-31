Marche, il rendiconto. Promossi i conti pubblici. Ma la Corte dei Conti bacchetta sulla sanità

C’è una graduale riduzione dell’indebitamento complessivo regionale, pari a 386,63 milioni di euro al 31 dicembre del 2024, dove i limiti massimi sono stati rispettati, ma la sanità resta il punto debole della Regione. La spesa sanitaria infatti si conferma quella più cospicua rispetto alle spese complessive regionali, con una percentuale del 78%, sia per gli impegni che per i pagamenti. Le altre criticità sono il sisma del 2016 e l’utilizzo dei fondi del Pnrr. Sul fronte delle partecipate è stata ribadita la criticità per Atim, l’agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche, già emersa lo scorso anno e considerata una sorta di doppione per la promozione turistica, dove si rischia che i costi non corrispondano a effettivi benefici come ad esempio quelli di locazione per la sede operativa che solo di affitto la Regione paga quasi 30mila euro l’anno.

La sezione di controllo della Corte dei Conti ha fatto passare ieri la parificazione del bilancio per l’esercizio finanziario del 2024 della Regione Marche seppur evidenziando i settori dove c’è ancora da intervenire per una gestione migliore delle risorse pubbliche. "La gestione finanziaria – è stato rimarcato nella sede della Loggia dei Mercanti, dai magistrati contabili, ciascuno per il proprio settore di controllo e dalla requisitoria della procuratrice generale Alessandra Pomponio – ha garantito anche per il 2024 il mantenimento degli equilibri di bilancio sia di competenza che di cassa".

Sul fronte sanitario nel 2024 si è speso di più per l’acquisto di beni e servizi rispetto al 2023, sfiorando una percentuale del 5% e si è sforato il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera costata 415,3 miliardi di euro. L’andamento delle liste di attesa è positivo solo per le prestazioni ambulatoriali con priorità urgente, entro le 72 ore. Per le priorità brevi (entro 10 giorni) e differibili (entro 30 giorni) invece è al di sotto dei target del piano nazionale. Si è registrato un forte incremento per le richieste inevase, più che triplicate, sia per le liste di attesa che per i ricoveri ospedalieri passati da 1.154 del 2023 a 3.775 del 2024. Il saldo della mobilità passiva, pazienti costretti ad andare fuori regione per curarsi, è risultato negativo, in aumento di 9 milioni di euro rispetto al 2023 con una spesa di quasi 50 milioni di euro.

"Il rafforzamento dell’offerta sanitaria – scrivono i magistrati – non è stato sufficiente ad assorbire l’incremento della domanda". Dei nuovi ospedali in costruzione sono in ritardo il Salesi e il nuovo Inrca, pronti solo nel 2027, nei termini quello di Campiglione (Fermo) per fine 2025. Sul fronte sisma, a nove anni dal terremoto "c’è una elevata percentuale di lavori programmati e non realizzati" ha evidenziato la procuratrice Pomponio. C’è un lento avanzamento soprattutto dell’edilizia pubblica, su 149 interventi sono il 26,17% è giunto a conclusione". Ritardo anche negli interventi per la riduzione del rischio idrogeologico. Su 15 solo 2 sono stati conclusi. Sul Pnrr le percentuali di realizzazione delle opere è ancora bassa e "serve una accelerazione dell’attività per l’uso dei fondi". Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, presente ieri al giudizio di parifica, ha osservato come per Atim "le criticità 2024 sono ormai superate, abbiamo fatto una commissione e il turismo è cresciuto". Per i ritardi del nuovo Inrca "dobbiamo continuare a lavorare al massimo – ha risposto Acquaroli – come per le infrastrutture ma c’è stato un continuo aumento dei costi delle materie prime e qui noi non possiamo intervenire".