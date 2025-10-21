Marche in lutto per Menichelli: "Era un cardinale di famiglia"

SAN SEVERINO (Macerata) Un uomo saggio, sempre vicino ai più deboli, convinto che la famiglia sia il cuore della società e della Chiesa. Un pastore di fede, umiltà e umanità. È così che sarà ricordato il cardinale Edoardo Menichelli, scomparso ieri mattina dopo una lunga malattia affrontata con la forza della fede. Per tutti semplicemente don Edoardo, come amava essere chiamato, era nato il 14 ottobre 1939 nella frazione di Serripola di San Severino, dove aveva scelto di tornare nel 2017, al termine del suo ministero episcopale.

Ordinato sacerdote il 3 luglio 1965 dal vescovo Langinotti, iniziò il suo cammino come vice parroco della parrocchia di San Giuseppe e insegnante di religione, sempre con un’attenzione particolare ai giovani e alle famiglie. La sua vita pastorale è stata lunga e prestigiosa: officiale del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica dal 1968 al 1991, poi segretario del cardinale Achille Silvestrini alla Congregazione per le Chiese Orientali. Nel 1994 divenne arcivescovo di Chieti-Vasto, quindi, dal 2004 al 2017, arcivescovo metropolita di Ancona-Osimo. Qui seppe unire la fermezza della fede alla dolcezza della misericordia, conquistando l’affetto sincero dei fedeli.

Nel 2015 Papa Francesco lo nominò cardinale. La sua formazione, iniziata nel seminario settempedano e proseguita al Pontificio Seminario Regionale "Pio XI" di Fano, culminò con la licenza in Teologia Pastorale alla Lateranense. A Roma fu docente di Etica Professionale presso il Policlinico Gemelli e collaboratore del suo consultorio familiare. All’interno della Conferenza Episcopale Italiana, fu vicepresidente della Conferenza Episcopale Marchigiana e membro della commissione per l’educazione cattolica, la scuola e l’università. Guidò inoltre l’Associazione Medici Cattolici Italiani, ponendo sempre al centro il valore della vita, dal concepimento alla fine naturale.

Profondamente legato alla sua città natale, Menichelli non smise mai di partecipare alla vita religiosa e civile di San Severino, dove tutti lo ricordano come un sacerdote umile e disponibile, capace di parlare al cuore delle persone con parole semplici e vere. La sindaca Rosa Piermattei ha espresso il cordoglio dell’intera comunità: "Oggi piangiamo la perdita di un concittadino straordinario. La sua umiltà e la sua saggezza resteranno un patrimonio spirituale per tutti noi". Commosso anche il messaggio del presidente della Regione, Francesco Acquaroli: "Figura eminente della Chiesa e uomo di straordinaria fede, la sua umanità e la sua sensibilità lo hanno reso un punto di riferimento per i più fragili. Le Marche lo ricorderanno con profonda gratitudine".

Negli ultimi anni, il cardinale aveva scelto di vivere nel convento del Santuario della Madonna dei Lumi, accudito con affetto dalle Sorelle Missionarie dell’Amore del Cuore di Cristo. Proprio lì, pochi giorni fa, in occasione del suo 86esimo compleanno, era stata celebrata una Messa in suo onore: troppo debilitato per partecipare, si era collegato telefonicamente per ringraziare i fedeli delle preghiere e dell’affetto. Con la sua scomparsa, San Severino e le Marche perdono una figura straordinaria, un pastore capace di unire profondità spirituale, ascolto e semplicità, attento agli ultimi e convinto che nella famiglia risieda la massima espressione dell’amore di Dio e della Chiesa.