Marche, oggi è l’ultimo giorno di scuola: scatta la festa. Cresce l’attesa per la Maturità

Ancona, 6 giugno 2024 - Ultimo giorno di scuola nelle Marche, gli studenti festeggiano l'inizio delle vacanze estive: conto alla rovescia per mare, sole, divertimenti vari e un po' di riposo. L'anno scolastico 2023-2024 per molti si chiude oggi 6 giugno, ma non per tutti. C'è chi inizia il conto alla rovescia con gli esami di maturità; mentre i prof inizieranno i vari scrutini per i giudizi finali dei loro allievi.

Ultimo giorno di scuola per gli studenti delle Marche: scatta la festa. Ma c'è chi deve ancora fare i conti con l'esame conclusivo (foto generica)

Senza contare i docenti che invece avranno un ruolo nelle commissioni di esame per l'esame di Stato. Oltre agli alunni delle scuole superiori, anche quelli di terza media dovranno fare i conti con l'esame conclusivo del ciclo di studi. Intanto è stato già pubblicato il calendario scolastico 2024-2025: chi non vede già l'ora di tornare a scuola, potrà già consultare la data del rientro oltre ai vari ponti e le festività del prossimo anno.

Sommario

Nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e secondo grado marchigiane le lezioni per il prossimo anno scolastico 2024-2025 inizieranno l’11 settembre 2024, comprese le scuole dell’infanzia e avranno termine il 7 giugno 2025 (il 30 giugno 2025 per l’infanzia). I giorni complessivi di lezione , detratti i giorni di festività nazionale e di sospensione delle attività di didattiche sono quindi rispettivamente: 206 per le scuole primarie, secondarie di I e II grado; 225 per le scuole di infanzia.

Le festività obbligatorie: tutte le domeniche; il 1° novembre 2024, solennità di tutti i Santi; il 25 dicembre 2024, Natale; il 26 dicembre 2024, Santo Stefano; il 1° gennaio 2025, Capodanno; il 6 gennaio 2025, Epifania; il 21 aprile 2025, lunedì dell’Angelo; il 25 aprile 2025, anniversario della Liberazione; il 1° maggio 2025, festa del Lavoro; il 2 giugno 2025, festa nazionale della Repubblica; la festa del Santo Patrono.

Ecco invece le indicazioni per la sospensione delle lezioni nelle Marche: sabato 2 novembre 2024 (ponte della solennità di tutti i Santi); da lunedì 23 dicembre 2024 a sabato 4 gennaio 2025 (vacanza di Natale); da giovedì 17 aprile a sabato 19 aprile 2025 (vacanze di Pasqua); martedì 22 aprile 2025 (vacanze di Pasqua); sabato 26 aprile 2025 (ponte anniversario della Liberazione)

- da venerdì 2 maggio a sabato 3 maggio 2025 (ponte Festa dei lavoratori).

L'esame si svolge tra la fine delle lezioni e il 30 giugno 2024. Sono previste tre prove scritte: italiano, matematica e lingue. Oltre alla prova orale. La votazione è espressa in decimi ed è determinata dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.

Le commissioni d'Esame sono composte da un presidente esterno, da tre membri esterni e tre interni all'istituzione scolastica. La pubblicazione delle commissioni rappresenta un'altra

tappa di avvicinamento alle prove di giugno. Sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito sono disponibili, da oggi, tutte le commissioni dell'Esame di Stato per le scuole delle Marche. Il motore di ricerca con le commissioni è raggiungibile cliccando qui.

Sono previste due prove scritte a carattere nazionale (decise, cioè, dal Ministero) e una orale. Le commissioni sono composte sia da commissari interni ed esterni e presiedute da un presidente esterno. Quando ci sarà la prima prova scritta? La prima prima prova, quella di italiano, si svolgerà mercoledì 19 giugno 2024 alle 8:30 con modalità identiche in tutti gli istituti e avrà una durata massima di sei ore. Il giorno seguente, 20 giugno 2024, c'è la seconda prova scritta: anch’essa nazionale, su una o più delle discipline che caratterizzano il corso di studi. Per gli istituti professionale "la seconda prova non è centrata sulle discipline ma sulle competenze in uscita e sui nuclei tematici fondamentali di indirizzo – come riporta il sito del Ministero dell'Istruzione -. È un’unica prova integrata in cui il Ministero fornisce la “cornice nazionale generale di riferimento” e le commissioni costruiscono le tracce declinando le indicazioni ministeriali secondo lo specifico percorso formativo attivato dalla scuola".

La terza prova è prevista "per le sezioni Esabac, Esabac techno, sezioni con opzione internazionale, per le scuole della Regione autonoma Valle d’Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano, per le scuole con lingua d’insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno/italiano del Friuli Venezia Giulia".

Dopo aver superato lo scoglio delle due (o tre in alcuni casi) prove scritte, i maturandi dovranno cimentarsi nella prova orale: si tratta di un colloquio in chiave pluri e interdisciplinare per valutare la capacità dello studente di cogliere i nessi tra i diversi saperi e accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale del candidato. Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di sessanta centesimi. Il punteggio massimo è 100 (c’è la possibilità della lode).