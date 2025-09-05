Marche verso il Micam: "Contesto difficile"

Domenica si apriranno le porte dell’edizione 100 del Micam, l’appuntamento leader a livello internazionale per il settore calzaturiero. Per due giorni i padiglioni della Fiera Milano Rho diventeranno il regno delle collezioni uomo e donna per la stagione primavera-estate. "Un’edizione speciale, la numero 100, nessuna fiera in Italia ha mai raggiunto questo traguardo. Avremmo voluto viverla col sorriso, ma il contesto generale non ce lo permette", dice Valentino Fenni (foto), presidente della sezione calzature di Confindustria Fermo e vicepresidente di Assocalzaturifici. Le Marche si confermano regione leader, con 90 aziende rappresentate, più del doppio parlando di marchi, e Fermo è la prima provincia con 50 imprese. "Montegranaro è il Comune più rappresentato con venti aziende – spiega Fenni –, è tornata a crescere nel distretto Civitanova, si confermano Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare, come il polo della vallata tra Monte San Pietrangeli e Falerone. Le aziende arrivano al Micam con pochi ordini e bellissime collezioni. Questo rende la fiera milanese ancora più importante. Ci sono stati buoni contatti, ma la richiesta è stata: dateci tempo".