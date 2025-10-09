Marco Ferracuti (Cisl): "Dalla sanità ai giovani, ecco le cinque priorità"

SAN BENEDETTO (Ascoli)Cinque priorità della Cisl per rigenerare la regione. Arrivano dal PalaRiviera di San Benedetto, dove ieri si è riunito il consiglio generale della Cisl Marche, alla presenza della segretaria confederale Daniela Fumarola. Il segretario regionale Cisl, Marco Ferracuti, ha delineato le priorità che il sindacato intende porre al centro del confronto con la nuova giunta regionale. "Siamo pronti ad aprire un confronto su cinque temi che abbiamo già sottoposto al governatore Acquaroli – ha detto Ferracuti –. Al primo posto c’è la sanità: è fondamentale migliorare e potenziare i servizi sanitari, e occorre ragionare sul riequilibrio tra rete ospedaliera e territorio. Le persone si devono curare dove è opportuno farlo. Poi c’è il tema dello sviluppo: è evidente che il modello attuale è perdente, quindi va individuato insieme un nuovo modello di sviluppo a trazione sociale, capace di attrarre investimenti, ma anche di generare lavoro stabile". E ancora: i giovani. "Vanno valorizzate le loro competenze e creati percorsi che li inducano a restare". Quindi le infrastrutture ("bisogna potenziare i collegamenti interni e col resto d’Italia, condizione essenziale per la competitività") e i servizi pubblici locali (rifiuti, acqua, trasporti) su cui "è urgente intervenire per renderli più efficienti, sostenibili".Tra i temi di interesse nazionale toccati dalla segretaria Fumarola, il confronto col governo, il salario minimo, manifestazioni di piazza e lavoro, ma ha parlato anche della cosiddetta ‘busta paga pesante’ per lavoratori e lavoratrici delle zone terremotate. "La Cisl ha assistito più di quattromila persone mettendo a disposizione tutto il sistema confederale – ha detto –. È un segnale importante verso persone che hanno dovuto subire pesanti ricadute dopo il terremoto". "Siamo felici e orgogliosi di essere riusciti a vincere una grande battaglia di giustizia sociale – ha aggiunto Ferracuti –. Sono persone che dopo il sisma hanno avuto la possibilità di sospendere il pagamento dell’Irpef, ma poi il governo ha fatto una sorpresa, dicendo che si trattava solo di una riduzione della tassa. Ecco, noi abbiamo avviato una class action e abbiamo vinto. Nei prossimi sei mesi oltre quattromila persone che si sono rivolte alla Cisl avranno un rimborso medio di 1.800 euro".