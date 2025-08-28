Marinelli, dai comitati a Edr: "Con noi cittadini al centro"

Dopo la laurea in discipline economiche e sociali alla Bocconi di Milano, ha rifiutato due dottorati di ricerca negli Usa. Ha lasciato Milano per tornare nella sua città, Civitanova Marche, perché sentiva il bisogno di stare nella sua terra, vicino ai suoi affetti. Vent’anni dopo quella scelta, Beatrice Marinelli lavora nell’azienda di famiglia che si occupa di vendita e di artigianato di prodotti per la bioedilizia e ha deciso di candidarsi presidente con la lista antisistema Evoluzione della Rivoluzione (Edr) dopo l’esperienza in comitati e movimenti civici. Mamma di due figli, 42 anni, la candidata è tra i co-fondatori del comitato per gli ospedali pubblici delle Marche nato nel 2018.

Da che cosa nasce la decisione di entrare in politica?

"L’attività con i comitati mi ha convinta della necessità di scelte politiche che mettano al centro l’essere umano e il suo benessere, non il profitto. Dal 2018 con il comitato pro ospedali pubblici delle Marche abbiamo sostenuto il policentrismo ospedaliero, che è stato progressivamente smantellato dall’ex presidente Spacca e proseguito fino ad oggi con Acquaroli. Non a caso nel nostro simbolo c’è un lupo, animale libero senza padroni".

Quali le priorità del vostro programma?

"Dare valore alla regionalizzazione e alla libertà d’azione dei territori. Per quanto riguarda la sanità, è necessaria la riapertura dei 13 ospedali che sono stati chiusi in questi anni. Poi riteniamo importante la nascita di distretti per l’artigianato, per rilanciare la piccola e media impresa e le sue competenze, una politica di sostegno alla famiglia e a chi soffre di disabilità, l’indipendenza energetica e alimentare e la creazione di una rete di collaborazione mediterranea".

Il vostro elettorato di riferimento?

"La lista Edr nasce nelle Marche da associazioni, comitati, professionisti e cittadini che negli ultimi anni non hanno chinato la testa. Non nasce da patti di potere, ma da battaglie reali. Ci rivolgiamo a tutti coloro che vogliono non solo cambiare le regole, ma cambiare il gioco".

