Mario Baldassarri: "Una Quadrilatero all’anno per uscire dall’isolamento"

"Infrastrutture materiali e immateriali, innovazione, formazione di giovani, donne, ultra sessantacinquenni e una immigrazione legale e gestita". È quanto servirà alle Marche per affrontare le sfide dei prossimi decenni secondo Mario Baldassarri, tra i maggiori economisti italiani, già vice ministro all’economia nei governi Berlusconi e ora presidente dell’Istao, istituto che di recente ha elaborato il terzo rapporto sulle Marche.

"La regione – spiega Baldassarri – ha vissuto fino al 2022 un bradisismo economico, perdendo lentamente terreno, con il risultato che dopo quindici anni è diventata una regione in transizione. Bradisismo che sembra scomparso nel biennio 2023-2024, con previsioni di recupero nel triennio 2025-2028. Ovviamente ogni previsione ha delle fragilità, legate agli scenari internazionali come le guerre, che incidono direttamente sulle Marche, in quanto regione manifatturiera ed esportatrice".

Come si determina questo recupero?

"I protagonisti sono le imprese e i lavoratori della regione con il sostegno del governo nazionale e regionale – spiega Baldassarri –. Da questo punto di vista la Zes (Zona economica speciale) è una grande opportunità".

La Zes, nella recente campagna elettorale per le regionali, è stata al centro del confronto politico, criticata aspramente dal candidato del centrosinistra, Matteo Ricci: qual è il suo giudizio di economista?

"Al di là di contrapposizioni politiche, la Zes in quanto tale è una grande opportunità, senza la quale avremmo assistito a un deflusso di attività produttive nella fascia San Benedetto-Ascoli verso Giulianova-Teramo".

Con il voto di due settimane fa i marchigiani hanno confermato la fiducia ad Acquaroli: secondo lei perché?

"Il risultato elettorale dal punto di vista quantitativo (l’8% in più) è stato chiaro. Al di là delle percentuali degli astenuti, in democrazia conta chi prende i voti di chi va alle urne e nelle Marche il risultato è stato netto. Poi ogni parte politica dovrebbe capire perché nel proprio territorio è calato il numero degli elettori. Soprattutto chi ha perso le elezioni dovrebbe fare un’analisi del perché una parte dell’elettorato non è andato a votare. Non giova certamente il fatto che il candidato del centrosinistra (l’europarlamentare dem Matteo Ricci, ndr), immediatamente dopo la sconfitta, abbia annunciato l’intenzione di mantenere il seggio europeo, che naturalmente vale di più di un seggio d’opposizione in Consiglio regionale. Certo se fossi un suo elettore, come minimo mi sarei sentito trascurato".

Le Marche devono a lei la Quadrilatero, ma dopo quell’infrastruttura c’è stato ben poco. Di che cosa ha bisogno la regione per uscire dall’isolamento?

"Purtroppo, l’ultima grande opera è stata la Quadrilatero, in realtà le Marche avrebbero bisogno di una Quadrilatero all’anno per dieci anni. Sono contento di avere realizzato l’opera, ma capisco che i cittadini non si accontentano di un’infrastruttura ogni vent’anni, ma vorrebbero vederne realizzata almeno una all’anno per dieci anni, e mi sembra che l’impostazione del presidente Acquaroli vada in questa direzione. Ricordiamoci che si è iniziato a parlare della Fano-Grosseto vent’anni prima della Quadrilatero e dopo dieci anni dall’inaugurazione della Quadrilatero, non è ancora terminata. Quale credibilità può avere quella classe politica che si era impegnata sulla Fano-Grosseto, ma in trent’anni non è riuscita a realizzarla? Hanno perso anni a discutere se la galleria della Guinza dovesse essere a una canna oppure a due, quando era evidente che dovesse avere due canne, ma la decisione in questo senso è stata presa soltanto dalla giunta di Acquaroli".

Dunque come rompere l’isolamento infrastrutturale delle Marche?

"Tra gli investimenti che considero assolutamente necessari, c’è l’alta velocità Bologna-Bari, che cambierebbe radicalmente la prospettiva delle Marche e dell’intera costa adriatica. Basta vedere gli effetti positivi dell’alta velocità sulla costa tirrenica. Tra l’altro, se succede qualcosa nel tratto tra Bologna e Firenze, sia sulla ferrovia che sull’autostrada, l’Italia è spaccata in due, mentre con la bretella autostradale Porto Sant’Elpidio-Fermo-Ascoli-Teramo avremmo una soluzione per le Marche e più in generale per Italia. Questi sono ragionamenti di buon senso, che si basano sui dati. È stato possibile realizzare la Quadrilatero grazie al governo Berlusconi, del quale ero vice ministro dell’economia, e in quel momento ricoprivo anche il ruolo di segretario del Cipe. Abbiamo inserito la Quadrilatero nella Legge obiettivo e nonostante l’opposizione e i ricorsi della giunta D’Ambrosio, il progetto è andato avanti e l’opera si è fatta".

Ecco, che cosa dovranno fare le Marche da qui ai prossimi dieci anni?

"Per raggiungere gli obiettivi serve la condivisione tra governo nazionale e regionale, che si sarebbe potuta ottenere anche quando gli esecutivi erano di ‘colore’ diverso, ma non nelle Marche, dove negli anni passati questo non è mai avvenuto. Per il futuro la regione deve puntare soprattutto sull’innovazione e sulla formazione per compensare il calo demografico, che da qui al 2050 determinerà una perdita di 200mila abitanti e di 250mila lavoratori attivi".