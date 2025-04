Matteo Ricci sale in bici: "Da presidente farei una legge sul fine vita"

Matteo Ricci inforca la bici per "Ricucire le Marche", pedalando sui saliscendi dell’Appennino da Cantiano (Pesaro) fino ad Arquata (Ascoli), nell’epicentro di un eterno post terremoto. La strada dopo la "Primavera" nei teatri, la fatica di inerpicarsi in bici sui bernoccoli dell’entroterra panciuto come metafora della vita "faticosa" nelle aree interne, "un punto fondamentale dal quale le Marche devono ripartire per diventare grandi". Lo slogan c’è. Pronti, via. E alla vigilia della partenza del bike tour – oggi, alle 14, dal borgo di Cantiano che porta ancora le ferite dell’alluvione di settembre del 2022 – l’eurodem candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione dà un altro scossone alla campagna elettorale a beneficio della propria tifoseria, ma non solo.

"Se dovessi diventare presidente della Regione – dice in tv ai microfoni di Omnibus –, sicuramente farei una legge sul fine vita, perché è una legge di civiltà e penso che il legiferare delle singole Regioni spingerà e aiuterà lo Stato a formulare una norma nazionale su questo tema". "Penso che l’Italia – aggiunge – debba avere una legge sul fine vita, così come chiedono la maggior parte degli italiani. Valuto positivamente, dunque, l’iniziativa della Toscana e da presidente della Regione farei una norma analoga".

A onor del vero, nelle Marche una proposta di legge già c’è: l’ha depositata il dem Maurizio Mangialardi il 22 luglio 2022, ma da allora fa ancora l’anticamera dell’anticamera, cioè attende il passaggio in quarta commissione sanità prima della discussione in Consiglio regionale. E campa cavallo. Ricci parla anche di dazi e della "preoccupazione per le imprese marchigiane nel contesto della guerra commerciale aperta da Trump" e invoca "un’azione comune dell’Ue, facendo debito pubblico comune, a sostegno delle aziende, dei cittadini e della doppia transizione, ecologica e digitale".

Ma intanto "iniziamo a ricucire le Marche partendo dalle aree interne – suona la carica Ricci –. Tre giorni (da oggi a domenica, ndr) di confronto e dialogo all’insegna di temi fondamentali per la regione: dall’alluvione alle crisi aziendali, fino alla ricostruzione e al grande centro attrattivo che l’entroterra può rappresentare per un’offerta turistica all’insegna della qualità della vita". Le tappe. Da Cantiano il tour punterà su Fabriano: arrivo alle 18 in piazza del Comune, dove ci sarà la sindaca Daniela Ghergo, e alle 20 l’evento sulla "Difesa del lavoro" nella terra di Beko e delle cartiere Fedrigoni. Domani ecco Camerino, la città dei Da Varano e dell’Università col centro storico ancora incerottato da impalcature e transenne dopo il terremoto di nove anni fa, e il tema sarà "Ricostruire, attrarre, crescere".

Poi toccherà a Comunanza, nell’Ascolano, sede dello stabilimento Beko, e il giorno dopo l’ultima tappa ad Arquata col sindaco Michele Franchi e l’ex commissario alla ricostruzione, Giovanni Legnini. "Comuni simbolo delle crisi aziendali e dei disastri ambientali che hanno colpito le Marche – dice l’europarlamentare del Pd –, ma soprattutto esempio della caparbietà dei marchigiani che, nonostante le difficoltà, continuano a vivere, a lavorare e a produrre in quei territori". Da qui si riparte, giura Ricci. Direzione Ancona, Palazzo Raffaello.