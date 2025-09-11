Matteo Ricci tra Schlein e Conte: "Trasporti gratis per gli studenti. Daremo una mano alle famiglie"

Applausi ed entusiasmo ad accogliere Elly Schlein, la segretaria del Pd tornata nelle Marche per sostenere il candidato del centrosinistra, l’eurodem Matteo Ricci, nella corsa contro il governatore uscente di FdI, Francesco Acquaroli. In mattinata, il presidio davanti all’ospedale di San Benedetto, poi tappa a Camerino e nel pomeriggio al fianco di Ricci nei "Comizi d’amore per le Marche" a Fermo e Ascoli.

"Abbiamo deciso di proporre, anche per le Marche, così come è già stato fatto in Emilia-Romagna, il trasporto pubblico gratuito, su rotaia e bus, per gli studenti della regione, per contrastare il caro-scuola – la proposta di Ricci, lanciata da Fermo –. Inizialmente avevamo proposto che il trasporto fosse gratuito soltanto per le aree interne, ma vogliamo estendere la proposta a tutti gli studenti marchigiani, dalle primarie alle superiori, proprio come dimostra l’esempio virtuoso di Emilia-Romagna e Campania. Sarà il nostro modo di contrastare il caro scuola e dare una mano alle famiglie. Rimetteremo al centro la questione sociale e la povertà, la regione è sotto la media nazionale per redditi, Fermo è ultima tra le province, sembrano problemi scomparsi".

E poi la sanità, l’altro tema caldo della campagna elettorale. "In questi cinque anni la sanità è peggiorata e le liste d’attesa sono aumentate, nove marchigiani su dieci hanno avuto una brutta esperienza – ha aggiunto il candidato del centrosinistra –. Bisogna chiedere soldi a Roma, per investire davvero. Anche l’economia è ferma, le esportazioni sono calate dell’11% nel primo trimestre e ancora dovevano arrivare i dazi. Servono idee chiare, un patto per il lavoro e lo sviluppo, altrimenti rischiamo il declino. Il nostro obiettivo è di diventare la regione in Europa con la migliore qualità della vita".

Elly Schlein parla delle questioni internazionali, dalle sorti della Palestina da riconoscere alla pace da costruire anche in Ucraina, poi ribadisce l’importanza del voto nelle Marche, dove la coalizione che sostiene Ricci ha fatto da modello per le altre regioni che andranno al voto. "Il voto qui pesa tantissimo per i marchigiani, cioè per coloro che hanno la possibilità, dopo cinque anni di Acquaroli, di voltare pagina con Matteo Ricci e di mettere al primo posto la sanità pubblica e la sua difesa dai tagli della destra – ha detto –. Questa regione con Acquaroli spende 160 milioni in migrazione sanitaria. Vuol dire che i marchigiani pagano la sanità due volte, la pagano con le tasse e pagano una sanità che con la destra in questi anni non è stata più in grado di curarli, quindi pagano anche viaggi lunghi e costosi per andare a curarsi in Lombardia o in Emilia-Romagna. Sanità al primo posto vuole dire insistere con il governo per avere più risorse per assumere medici e infermieri e per abbattere le liste d’attesa".

Nel pomeriggio, a Civitanova, l’incontro di Matteo Ricci con Giuseppe Conte, leader del Movimento Cinque Stelle. "Nessun dubbio che Matteo abbia le qualità giuste in termini di capacità, dedizione, visione e vigilanza per dare una svolta alla regione e offrire un governo efficace e attento ai bisogni dei cittadini", ha detto Conte. E sull’avviso di garanzia nell’inchiesta Affidopoli. "Ho letto le carte e mi sono reso conto che non c’è assolutamente nulla per quanto riguarda le responsabilità – ha aggiunto il leader Cinque Stelle –. Ci ho messo la faccia e sono qui, ce la rimetto altre dieci, venti e trenta volte, ne abbiamo parlato espressamente".