Meteo Marche, Boccanera (Protezione Civile): "È un caldo anomalo anche in alta quota, ma l’inverno è lungo"

Meteo Emilia Romagna, Alberoni (Arpae): "È un caldo record come in tutto il 2022”

Ancona, 29 dicembre 2022 – Anche quest’anno, nelle Marche, la neve continua a farsi aspettare. E le temperature, ben sopra lo zero, confermano questa attesa. Bisognerà infatti pazientare ancora un po’ prima di inaugurare un nuovo paio di sci e tornare in pista, seppur il Natale sia già passato e il 2022, anno segnato da temperature più alte della media, soprattutto nei mesi autunnali, stia quasi per concludersi.

Francesco Boccanera, metereologo del centro funzionale della Protezione Civile

Francesco Boccanera, metereologo del centro funzionale della Protezione Civile, possiamo definirlo un inverno anomalo?

"In realtà nel mese di dicembre questo trend non è insolito. Se guardiamo al territorio montano della nostra regione, infatti, possiamo notare come anche in passato siano state registrate un numero di precipitazioni più basse rispetto alla media".

Quali sono le prospettive?

"L’inverno è ancora lungo. Ci attendono i mesi di gennaio e febbraio, periodi di grandissima importanza per gli impianti sciistici delle Marche. Non è ancora detta l’ultima parola".

La partenza, però, non è stata delle migliori.

"Effettivamente no. Nonostante dicembre non rappresenti per noi un mese di grandi nevicate, si poteva sperare in qualche risultato più soddisfaccente. Per ora, nemmeno gennaio sembra iniziare nel migliore dei modi, perché questa assenza di precipitazioni perdurerà anche nei primi giorni del prossimo mese. Le temperature sono infatti elevate rispetto alla media: ora, ad esempio, sul Monte Vettore si registra un grado. Ma pochi giorni fa le temperature erano intorno agli otto gradi: bisogna attendere ancora un po’".

Si conclude quindi un anno che, lungo il suo corso, ha registrato temperature più alte della media.

"Sicuramente se facciamo riferimento al 2022 possiamo dire di aver vissuto un anno con temperature elevate e autunno molto caldo, soprattutto in ottobre, dove le precipitazioni sono state scarse, circa il 75-80% in meno. Così come nella prima decade di novembre, dove il clima ha superato la media. Successivamente però, il mese di novembre, nonostante qualche anomalia, ha avuto le caratteristiche tipiche dell’autunno".

Ora che cosa ci attende?

"Sono sempre più frequenti le situazioni di blocco, dove periodi poco piovosi, ad esempio, riescono a persistere per più tempo. Non solo. È bene tenere a mente, inoltre, che ci sono sempre più incursioni dell’anticiclone africano".