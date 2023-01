Meteo Marche, maltempo e vento forte in arrivo: rischio mareggiate sulla costa

Vento forte nelle Marche

Meteo Emilia Romagna, allerta gialla per piene dei fiumi e vento: ecco dove

Per approfondire:

Roma, 15 gennaio 2022 - Una perturbazione di origine nord-atlantica, in arrivo oggi sulle regioni settentrionali italiane, porterà nei prossimi giorni condizioni di spiccato maltempo sulle Marche come in diverse regioni centrali del Paese. L'intensa perturbazione sarà preceduta e accompagnata da un marcato rinforzo della ventilazione dai quadranti occidentali che interesseranno, progressivamente, tutto il Centro-Sud e parte del Nord. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

I fenomeni meteo potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. L'avviso prevede dalle prime ore di domani, lunedì 16 gennaio, venti da forti a burrasca sulle Marche, a partire da Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, e poi in estensione a Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Puglia, con rinforzi fino a burrasca forte lungo i crinali appenninici e localmente su quelli litoranei, con associate forti mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni meteo previsti, inoltre, è stata valutata per domani, lunedì 16 gennaio, allerta gialla su alcuni settori di Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria.