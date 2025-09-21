Michele Caporossi: "Super assessorato per sanità e salute"

Qui centrosinistra, verso le elezioni regionali. Michele Caporossi, già direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria delle Marche (Torrette), è candidato per la lista "Progetto Marche Vive" nella circoscrizione di Ancona.

Caporossi, com’è nata questa lista?

"Abbiamo iniziato raccogliendo dal basso le idee e le suggestioni dei marchigiani. E in questo percorso, aperto e partecipato come un ‘think tank’, abbiamo iniziato a raccogliere adesioni da mondi, anime e anche da partiti differenti, che avevano voglia di cambiare. Quindi è nato ’Progetto Marche Vive’, dove il progetto è di governo: poche proposte per fronteggiare questa situazione di emergenza, economica, occupazionale e socio-sanitaria, programmi chiari, che siano realizzabili e delimitati nel tempo".

Partiamo dalla sanità?

"Per natura, in un servizio sanitario pubblico è fondamentale l’accessibilità. Se il sistema diventa chiuso, invece, si crea quel dieci per cento di marchigiani che rinunciano alle cure. Per noi, in tre mesi, è indispensabile un sistema di monitoraggio fisso dell’offerta esistente delle prestazioni. C’è un algoritmo, che abbiamo elaborato quattro anni fa con i tecnici del servizio, e non utilizzato dalla Regione. Che invece, se inserito all’interno di un unico cruscotto, può permettere di comprendere ciò che serve e quali categorie di prestazioni. Un processo, peraltro, digitalizzato. A questo si unisce, sul versante della domanda, un’unità di crisi, che tenga insieme medici di base, specialisti, parti sociali, organizzazioni dei cittadini, enti locali e conferenze dei sindaci, condotta dall’Azienda sanitaria, per arrivare a una cernita condivisa e per assegnare priorità e appropriatezza delle prestazioni da svolgere. Ma c’è un altro aspetto che mi sta a cuore".

Quale?

"Quello della salute, determinata dal buon funzionamento del servizio sanitario, da fattori genetici, stili di vita e comportamenti alimentari. Vogliamo realizzare un ‘Assessorato One Health’, un unico Dipartimento per la salute, che possa governare quei fenomeni e capire come intervenire, coinvolgendo attivamente non soltanto gli attori sanitari. Altre regioni lo stanno facendo con risultati notevoli, noi vorremmo metterlo in piedi subito. Poi ci sono i progetti di lungo periodo".

Ovvero?

"Purtroppo assistiamo a una totale assenza di visione. Perché non basta, da parte di chi governa, impiegare le risorse. Bisogna capire se c’è una strategia. L’idea è quella di realizzare un piano strategico a trent’anni, con il quale individuare opzioni, priorità e disponibilità per le imprese, il lavoro e l’occupazione. Così per le aree interne e per il reinsediamento della popolazione sull’Appennino, tema da affrontare con iniziative ad ampio respiro".

Meno sette: che risultato vi aspettate?

"Saremo la vera sorpresa. Rileviamo una fortissima voglia di cambiare. Riverberi nazionali in vista del voto nelle altre regioni? Le Marche hanno un peso importante, ma ciascuno ha la propria storia. Penso che la nostra assomiglierà a quella dell’Umbria".