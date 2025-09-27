Ministro ad Ancona. L’assist di Schillaci: "Sanità promossa"

Un confronto sul futuro della sanità nelle Marche. È quanto andato in scena ieri mattina alla Mole Vanvitelliana di Ancona, dove è arrivato il ministro della salute, Orazio Schillaci, per uno degli eventi conclusivi a sostegno della candidatura bis a governatore di Francesco Acquaroli. "Qui c’è stato un incremento importante del numero di prestazioni messe a disposizione dei cittadini nel fine settimana, e poi un altro aspetto rilevante, al quale guardo con attenzione, è che si tratta di una delle regioni nelle quali si fanno meglio le prescrizioni – le parole del ministro in apertura –. L’appropriatezza prescrittiva è un punto fondamentale, perché oltre a quello che si può fare, conta la domanda che esplode in una nazione che ha una demografia particolare con molti anziani". "Una domanda che va governata. Noi dobbiamo fare visite, esami e interventi a chi ne ha bisogno veramente", ha aggiunto Schillaci. Sanità ago della bilancia per le elezioni regionali? "Credo sia fondamentale, nelle Marche come nel dibattito nazionale". Per Schillaci, "ruota sempre tutto intorno all’entità dei fondi", ma "oltre alle risorse, servono idee, programmi e modernizzazione di un servizio sanitario nazionale che oggi ha 47 anni ed è ancora un fiore all’occhiello, ma che deve essere cambiato in tanti aspetti, per poter rispondere alle nuove esigenze che i cittadini ci richiedono".

Acquaroli ha sostenuto che "la programmazione sulla sanità è un elemento essenziale". "Non si può continuare a operare in emergenza – ha detto –, serve una programmazione forte e condivisa, che non può prescindere dalle risorse, ma che non è fatta solo di risorse". Certo, sono importanti, "ma la determinazione che possiamo mettere nell’organizzazione della sanità può recuperare la capacità di erogare più prestazioni come abbiamo fatto noi, aumentandole del 15 per cento rispetto a quelle del 2019". Per Acquaroli, "le organizzazione sanitarie possono essere efficientate, ma il tema forte è la carenza del personale medico-sanitario, l’abbiamo visto sulle guardie mediche, sul turn over negativo dei medici di medicina generale, ne abbiamo persi più di duecento".

Sul lavoro intrapreso, ha spiegato ancora, "è una prima parte", citando "punti salute, aggregazioni funzionali territoriali, rapporto con i medici di base e farmacia dei servizi". Che per Acquaroli sono "strumenti fondamentali per ricostruire un progetto forte". Tra i passaggi di Schillaci, "stiamo studiando con Giorgetti un piano di assunzioni per i medici e gli infermieri", e l’annuncio che è pronto "il nuovo piano nazionale per la salute mentale, che presenteremo per l’approvazione in una delle prossime sedute della Conferenza Stato-Regioni". Schillaci ha anche visitato l’ospedale di Torrette, il migliore ospedale pubblico d’Italia e citato come "una eccellenza", prima di arrivare alla Mole, la location che accolse il G7 Salute a ottobre dell’anno scorso.