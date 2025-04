Morte papa Francesco, il legame con le Marche: dalla visita ai terremotati di Arquata e Camerino all'amicizia con la famiglia pesarese

Ancona, 21 aprile 2025 - Papa Francesco è morto questa mattina. Tanti i legami con il territorio delle Marche e i momenti di vicinanza. Dalla visita del 4 ottobre 2016 tra i terremotati di Arquata a quella del 16 giugno 2019 nella zona rossa di Camerino (Macerata); dall'incontro con una delegazione dei lavoratori della Beko lo scorso dicembre alle parole per i pescatori di San Benedetto. Fino all'amicizia con la famiglia pesarese Ferri che il Papa ha chiamato ben 102 volte: con Michele, fratello di Andrea, ucciso il 4 giugno del 2013 a colpi di pistola, si confidava e parlava anche della sua salute. Proprio durante la 90esima telefonata il pontefice aveva parlato di un suo ricovero.

Il cordoglio delle Marche

"A nome dell'Assemblea Legislativa delle Marche, esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco”. Lo scrive in una nota il presidente del Consiglio regionale Dino Latini. “Con la sua guida illuminata, - aggiunge - Papa Francesco ha rappresentato un faro di speranza, umiltà e compassione per milioni di persone in tutto il mondo. La nostra Regione ha avuto l'onore di accogliere più volte il Santo Padre, che ha sempre dimostrato una sincera vicinanza alle Marche, non solo con le parole ma con la sua presenza concreta. Indimenticabile resta la sua visita nei luoghi colpiti dal terremoto”.

“Lo accompagniamo con la nostra preghiera, sentendoci fortemente impegnati a portare avanti il suo desiderio di una profonda conversione pastorale di tutta la Chiesa,” dichiara il vescovo di Macerata, Nazzareno Marconi.

Il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, tra i primi a voler condividere un toccante ricordo personale: “Porto nel cuore il ricordo di un uomo di grande umanità, sensibilità e profonda spiritualità. In quell'occasione ebbi anche la possibilità di parlargli per qualche minuto. Mi trasmise un senso fortissimo di protezione, come solo un vero padre sa fare” ha raccontato il primo cittadino ascolano. Durante l'incontro, Papa Francesco mostrò sincero interesse per la condizione delle persone colpite dal sisma. “Mi fece domande precise: come avevano reagito le persone, come stavano vivendo… Era evidente la sua volontà di comprendere fino in fondo la sofferenza di quelle comunità” ha aggiunto il sindaco. Fioravanti ha descritto il Pontefice come “un uomo dolce, un vero padre” e ha sottolineato quanto la notizia della sua morte abbia colpito profondamente lui e tutta la comunità ascolana. “È una perdita immensa, che rende ancora più triste questa giornata già così carica di significato spirituale”.

L'abbraccio del Papa ad Arquata

Papa Francesco portò speranza nelle Marche subito dopo il sisma del 2016 che ha colpito profondamente il territorio. Un mese e mezzo dopo quel maledetto 24 agosto, il Santo Padre fece visita alle zone devastate dal terremoto di Arquata. Lo fece quasi in silenzio, tra lo stupore e l’emozione che aumentavano minuto dopo minuto quando si iniziò a spargere la voce del suo arrivo. Dopo tante smentite e piccole conferme, il Pontefice arrivò nei luoghi colpiti dal sisma, da Amatrice a San Pellegrino di Norcia, passando per Arquata e Pescara del Tronto. Un viaggio di oltre dieci ore. Poi la visita ai ragazzi della scuola di Arquata tra i bambini terremotati che avevano realizzato per l'occasione disegni dedicati al pontefice. "Sono qui per pregare con voi", aveva detto papa nei luoghi feriti dal sisma. Emozione poi nella tendopoli di Borgo: "I tempi cambieranno e si potrà andare avanti. Io sono con voi, so delle vostre sofferenze", le parole piene di speranza del Santo Padre.

Papa Francesco quando visitò Camerino

Papa Francesco tra i terremotati di Camerino

Un'emozione grande quella vissuta dai terremotati di Camerino durante la visita del Pontefice nel 2019. "Sono venuto oggi semplicemente per starvi vicino; sono qui a pregare con voi Dio che si ricorda di noi, perché nessuno si scordi di chi è in difficoltà", aveva detto Bergoglio nella sua omelia nella piazza di Camerino, una piazza all'epoca chiusa al pubblico perché ancora 'zona rossa' dopo il sisma del 2016. Erano 700 le persone accorse in piazza Cavour davanti al duomo transennato e chiuso per accogliere il Papa. "Sono passati quasi tre anni - le sue parole a Camerino - e il rischio è che, dopo il primo coinvolgimento emotivo e mediatico, l'attenzione cali e le promesse vadano a finire nel dimenticatoio, aumentando la frustrazione di chi vede il territorio spopolarsi sempre di più", era stato il monito di Bergoglio. "È difficile dimenticare i brutti ricordi. Ma Dio ci ricorda, gli siamo a cuore - aveva aggiunto -. È più difficile ricostruire che costruire, riconciliarsi che andare d'accordo. Ma Dio ci dà la forza. Prego Dio che vi resti vicino. Che susciti gesti concreti". Una giornata speciale per tutto il territorio colpito dal terremoto accompagnato dal messaggio di speranza del Papa che indossando il caschetto di sicurezza aveva visitato le chiese ferite del sisma nella zona rossa, dal duomo a Santa Maria in Via. Il sorriso di Papa Bergoglio aveva conquistato il cuore ferito dei terremotati.

La visita di Bergoglio a Loreto

In 10mila a Loreto (Ancona), nello stesso anno per la visita di Bergoglio del 25 marzo. La visita a Loreto fu storica perché aveva celebrato la messa nella Santa Casa 162 anni dopo Pio IX. Quel giorno alle 12 il Papa recitò l’Angelus e in tutte le Marche suonarono in quel momento le campane a festa. Momento importante della visita marchigiana di Papa Francesco fu la firma della lettera ai giovani. Per la prima volta questa firma era avvenuta fuori dal Vaticano. La scomparsa di Papa Francesco lascia un vuoto in tutti quelli che lo hanno conosciuto, in chi ha avuto l'occasione di parlargli o averlo vicino in un momento di difficoltà.

Il pontefice vicino ai pescatori di San Benedetto

Bergoglio aveva avuto parole anche per i pescatori di San Benedetto (Ascoli): in oltre 200 il 23 novembre 2024 erano andati a Roma per la Giornata Mondiale della Pesca, accompagnati dalle loro famiglie e rappresentanti delle associazioni di categoria. Il Pontefice aveva richiamato le difficoltà dei pescatori, elencando il difficile ricambio generazionale, l’aumento dei costi, la burocrazia e la concorrenza sleale delle grandi multinazionali.

Il messaggio durante l'Angelus per i lavoratori della Beko

Dai pescatori ai lavoratori in difficoltà. Un messaggio di vicinanza del Papa ai dipendenti della Beko l'8 dicembre 2024 durante l'Angelus . "Sono vicino ai lavoratori di Siena, Fabriano e Ascoli Piceno, che difendono in modo solidale il diritto al lavoro, che è un diritto alla dignità. Che non gli sia tolto il lavoro, per motivi economici o finanziari". Queste erano state le parole pronunciate dal Santo Padre, dopo aver ricevuto una delegazione di lavoratori il giorno prima in Vaticano.

L'amicizia con la famiglia pesarese

Uno dei legami importanti tra Papa Francesco e le Marche era proprio quello con la famiglia Ferri di Pesaro. Andrea, fratello di Michele, fu ucciso a scopo di rapina il 4 di giugno 2013. Da lì partì una lettera che Michele scrisse al Papa chiedendo perché così tanto dolore fosse toccato alla sua famiglia. E così iniziò l’amicizia tra i due. Un rapporto speciale durato nel tempo, un legame che Papa Francesco non ha mai trascurato: 102 le telefonate ricevute da Ferri da parte di Bergoglio.

La telefonata in risposta alla mail di un maceratese

Ma c'è anche un altro marchigiano che ha avuto l'onore in passato di ricevere una telefonata di Papa Francesco che con la sua umanità e semplicità alzava il telefono per parlare con la gente. Si tratta di Mauro Giorgini di Montecosaro(Macerata) che ha ricevuto la chiamata il primo marzo 2023, in risposta a una sua mail con dei canti inviata il 25 febbraio. Un'emozione indimenticabile.