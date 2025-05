"Mucillagini, situazione sotto controllo"

"Dobbiamo aspettare fino alla metà di giugno. Soltanto allora si potrà capire se ci sono le condizioni per il ritorno delle mucillagini". Roberto Danovaro, docente di biologia marina della Politecnica delle Marche e presidente della fondazione "Patto con il mare per la Terra", non nasconde la sua preoccupazione per i prossimi mesi, ma "al momento – dice – la situazione è sotto controllo".

Nei primi giorni di maggio, all’arrivo del primo caldo, al largo della costa romagnola e di quella marchigiana sono state avvistate da numerosi bagnanti lunghe strisce biancastre, da molti interpretate come il segno dell’arrivo imminente delle mucillagini. "Si è trattato di fenomeni di essudazione della vegetazione dei fondali – spiega il docente –, che hanno fatto emergere fioriture che al momento non hanno nulla a che vedere con le mucillagini. È chiaro che nei prossimi mesi, anche in virtù della situazione meteorologica, si potrà valutare meglio l’evoluzione dei fenomeni".

Sul banco degli imputati ancora una volta i cambiamenti climatici e l’estremizzazione degli eventi atmosferici. "Bisogna tenere conto di una situazione che gli scienziati stanno segnalando da tempo e si è fatto ancora troppo poco per mitigarne gli effetti – prosegue Donevaro –. Nel frattempo, come nota positiva, possiamo registrare la crescita dei moscioli, anche se sono ancora molto piccoli. È innegabile che un ritorno delle mucillagini rappresenterebbe anche per questo aspetto un grande problema".