Nel Ddl Montagna deroga per le classi. Latini: "Contrastiamo lo spopolamento"

"Grazie al ministro Calderoli è stata introdotta nel Ddl (Disegno di legge, ndr) Montagna la deroga al numero minimo di studenti previsti per la composizione delle classi negli istituti scolastici dei territori montani". Ne dà notizia la deputata leghista (e vicepresidente commissione cultura e istruzione) Giorgia Latini (foto), prima firmataria dell’emendamento per la deroga nelle scuole che insistono nel cratere del sisma. "È una decisione che ricalca quella già proposta dalla Lega, e per la quale mi sono spesa in prima persona, per le scuole che insistono nel territorio del cratere, per contrastare lo spopolamento dei centri abitati più piccoli – aggiunge Latini –. È fondamentale preservare le esigenze dei residenti, assicurando loro i presidi essenziali necessari a garantire un’adeguata qualità della vita, con presidi essenziali come pronto soccorso e scuole". Conferma l’importanza del provvedimento anche il direttore generale dell’ufficio scolastico regionale, Donatella D’Amico. "La deroga al numero minimo di alunni introdotta col Ddl Montagna è una decisione che parla ai nostri bambini, ai loro sogni e al loro diritto a crescere nella propria terra – dice –. Non si tratta solo di numeri, ma di garantire che la scuola, fulcro di ogni comunità, continui a illuminare le valli e le zone di montagna, permettendo ai più piccoli di avere un futuro senza dover abbandonare le proprie radici. È un atto di responsabilità verso le nuove generazioni".