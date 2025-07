Nel primo trimestre meno assunzioni dell’anno scorso

Scendono le assunzioni nelle Marche nel primo trimestre 2025: le aziende ne hanno effettuate 47.260, meno 6,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Sono i dati dell’Osservatorio sul precariato Inps elaborati dall’Ires Cgil Marche. Rispetto al 2024 diminuiscono tutte le tipologie di assunzioni ad eccezione di quelle in somministrazione (+5,2%). "Le assunzioni a tempo indeterminato scendono del 9,9% – rileva la Cgil – e rappresentano una quota molto ridotta (14,2%) del totale e in costante flessione". La tipologia contrattuale più presente è il contratto a termine (42,1%), seguita dal contratto intermittente (16%). "Sono rimaste inascoltate le nostre richieste in commissione regionale lavoro per contrastare la precarizzazione", il commento di Eleonora Fontana, la segretaria Cgil Marche.