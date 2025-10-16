Nelle Marche è una strage. Vittime quasi raddoppiate . Sono 19 dall’inizio dell’anno

Sotto tonnellate di ghiaia, fango e detriti sono rimasti sepolti per sempre i sogni di una vita che davanti a sé avrebbe avuto ancora tanto da esprimere. Francesco Broda, l’operaio 48enne, deceduto due giorni fa mentre per conto di una ditta esterna stava manovrando un escavatore nel deposito della Rita Calcestruzzi di Corridonia, in provincia di Macerata, è la 19esima morte bianca delle Marche nel 2025. Ancora una volta, il lavoro che dovrebbe nobilitare l’uomo manca. Al suo posto, quello che uccide. La morte dell’uomo, estratto dalla cabina del mezzo dai vigili del fuoco, dopo 10 ore di intervento, va ad aggravare il numero già pesantissimo dei decessi sul lavoro e in itinere registrati nella Regione nel 2025. In questo anno che ancora deve finire, i morti sul lavoro fino ad oggi sono aumentati del 90% rispetto all’anno scorso.

Un quadro allarmante con un’impennata di episodi, che schizzano da 10 a 19, di cui 13 avvenuti durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, 6 nel corso di uno spostamento e che riguarda tutte le province. Secondo i dati Inail, in testa per numero di decessi spicca Ancona con 6 morti, seguita da Pesaro Urbino con 4, Ascoli Piceno, Fermo e Macerata con 3. A morire, soprattutto lavoratori in età compresa tra i 50 e i 59 anni, mentre fra gli over 60 si registra un 11% di aumento di incidenti sul lavoro. A 56 anni ha perso la vita, il muratore Anastasio Virgillitto a Tolentino in provincia di Macerata, per un malore mentre stava lavorando in un cantiere con un contratto a termine. Nell’entroterra pesarese un agricoltore di 75 anni è morto a causa del ribaltamento del trattore, un incidente stradale tra Urbania e Fermignano ha invece causato il decesso di un lavoratore durante uno spostamento. "Le norme per la prevenzione delle morti sul lavoro ci sono – sostiene Roberto Rossini, segretario generale Cgil Pesaro Urbino - . Quella che manca invece è la cultura della sicurezza. Un dato che viene aggravato in situazioni di contratti precari e di subappalto e in tutte quelle condizioni in cui i ritmi di lavoro richiesti sono più sostenuti rispetto a quelli contrattuali. Una cultura che manca anche tra i lavoratori, i quali non sempre chiedono il rispetto delle condizioni di sicurezza dovute. Questi temi devono essere in cima all’ordine del giorno, altrimenti la situazione non può migliorare".

In questo contesto chi è più fragile, ovviamente rischia di più. Lo dicono i dati anche per quanto riguarda gli incidenti sul lavoro: oltre a un aumento degli episodi fra gli over 60, sono in crescita gli infortuni fra le donne dell’1,2% e quelli fra i lavoratori extra Ue con un aumento del 7,8%. Mentre crescono i decessi, secondo i dati Inail, nelle Marche si registra invece un lieve calo dell’0,7% nelle denunce di infortunio rispetto ai numeri del 2024. Denunce che riguardano, in particolare i settori dell’edilizia, della sanità, dell’industria alimentare, delle materie plastiche e della pubblica amministrazione. A gravare sulla salute lavoratori, anche le malattie professionali, in aumento soprattutto nella provincia di Ascoli Piceno (con un più 14,7%) che si traducono in patologie muscolo-scheletriche soprattutto a causa di lavorazioni ripetitive legate a sistemi produttivi non ancora ammodernati, in disturbi del sistema nervoso e dell’orecchio. Non va meglio il quadro nazionale: seppure nei primi otto mesi del 2025 si siano registrati quindici decessi in meno rispetto al 2024, le morti sul lavoro sono state 488, con maggiori aumenti in Veneto, Piemonte, Liguria, Marche, Toscana e Campania.