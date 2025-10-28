Nell’emiciclo di palazzo Leopardi. Veterani, new entry e ’ripescati’

La campanella, come al primo giorno di scuola, è puntuale. Segnale, quando il quarto accademico è superato, ad assessori e consiglieri nel dover prendere posto. Arrivano alla spicciolata. Foto di rito, outfit eleganti, primi contatti con il personale di Palazzo Leopardi. Volti distesi. Delle fatiche della campagna elettorale e trattative postume al voto, solo il ricordo. L’emozione, invece, è tutta nuova. Ci si ritrova tra compagni di banco (aula o partito), si incontrano gli altri: tra avversari politici c’è fairplay. Fermento nel Parlamentino delle Marche. In platea (sopra) un pubblico da grandi occasioni. Fratelli d’Italia con lo stato maggiore: la coordinatrice regionale e senatrice Elena Leonardi, il commissario alla ricostruzione Guido Castelli, l’eurodeputato Carlo Ciccioli. Per Forza Italia, il commissario e senatore Francesco Battistoni. Per la Lega, l’ex assessore regionale e e ora parlamentare Mirco Carloni, la deputata Giorgia Latini (segretaria regionale del Carroccio) è passata nel pomeriggio.

Non appaiono i tre assessori non rieletti, Stefano Aguzzi, Goffredo Brandoni e Filippo Saltamartini. Con il già titolare della sanità che, però, dovrebbe tornare in Consiglio quando (e se) Renzo Marinelli sarà nominato assessore con l’allargamento della giunta a otto (stesso destino di Mirco Braconi, ieri in tribuna, quando la futura sottosegretaria Silvia Luconi siederà nell’esecutivo). Ma il presidente Francesco Acquaroli non dimentica. E dedica proprio all’esecutivo uscente un primo pensiero: "Siamo qui per merito loro". Osserva dall’alto anche la segretaria regionale del Pd, Chantal Bomprezzi. Con lei il deputato Augusto Curti. Fatta una certa, tocca ad Andrea Cardilli, uno dei sindaci (uscente di Colli del Tronto) oggi in Regione, inaugurare la dodicesima legislatura. Adempimenti di rito. Primo, la presa d’atto della (nota) rinuncia al seggio dell’ex candidato governatore del centrosinistra (ed eurodeputato) Matteo Ricci, che in aula non c’è. Al suo posto, ecco un volto nuovo: l’ex dg di Torrette Michele Caporossi (Progetto Marche Vive). Siede accanto a Valeria Mancinelli, sindaca di Ancona fino al 2023. Poi le supplenze. E i ripescati, dalla panca al campo, al posto degli assessori (Enrico Rossi, Paolo Calcinaro, Francesca Pantaloni, Francesco Baldelli, Giacomo Bugaro e Tiziano Consoli).

Le new entry Nicolò Pierini (Lega, il più giovane) e Milena Sebastiani (I Marchigiani), i ritorni di Andrea Assenti, Nicola Baiocchi, Mirella Battistoni (tre Fratelli d’Italia) e Chiara Biondi (l’azzurra già assessore). Le conferme. Nel centrodestra, Marco Ausili, Pierpaolo Borroni e Andrea Putzu (Fd’I), i leghisti Andrea Maria Antonini (ex assessore) e Marinelli, Gianluca Pasqui e Jessica Marcozzi (forzisti), Giacomo Rossi (Civici Marche). Centrosinistra: Fabrizio Cesetti, Maurizio Mangialardi, Micaela Vitri (Pd), Antonio Mastrovincenzo per la civica di Ricci; Marta Ruggeri per i Cinque Stelle.

Le novità: Nicola Barbieri, Corrado Canafoglia, Cardilli e Luconi (Fd’I), Luca Marconi (Udc, un ritorno), Leonardo Catena, Mancinelli, Enrico Piergallini (Pd), Massimo Seri (lista Ricci) e Andrea Nobili (Avs, già garante dei diritti). Composto il mosaico dei trenta, i voti: Pasqui presidente del Consiglio regionale (con ringraziamenti al predecessore Dino Latini: altrettanto farà Putzu); vice, Rossi e Piergallini; consiglieri segretari Ausili e Ruggeri. Applausi. Gli altri, sentiti, al discorso di Acquaroli. Prossima seduta, entro quindici giorni. In apertura della prima, la protesta pacifica di alcuni attivisti per Gaza, con la richiesta di interrompere i rapporti tra le Marche e Israele. Sipario.