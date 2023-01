Neve e raffiche di burrasca nelle Marche: previsioni meteo e allerta arancione

Neve e burrasca nelle Marche: è allerta arancione

Ancona, 22 gennaio 2023 – Una nuova allerta meteo nelle Marche per la giornata del 23 gennaio, dopo quella di domenica 22. Dopo l’arrivo del maltempo e della neve in diversi territori della regione, che in alcuni casi ha costretto anche la chiusura delle scuole, la Protezione civile, sulla base dei fenomeni previsti, ha valutato per domani una nuova emergenza maltempo con la diramazione di una allerta arancione su settori delle Marche. L’allerta è valida dalla mezzanotte del 23 gennaio alle ore 14 dello stesso giorno.

In particolare, la perturbazione che sta interessando l'Italia continuerà nelle prossime ore ad apportare condizioni di spiccato maltempo con precipitazioni, anche a carattere nevoso a bassa quota sul centro-nord e ventilazione sostenuta nord-orientale sulle aree adriatiche centro-settentrionali.

L’allerta meteo di lunedì 23 gennaio

L'avviso prevede dalle prime ore di domani nevicate sparse al di sopra dei 300-500 metri, con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti alle quote superiori. Sono previste anche precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con raffiche di burrasca forte, specie a ridosso dei settori costieri, lungo le coste esposte.

A Senigallia e Trecastelli scuole chiuse

Per l'allerta meteo arancione il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti ha disposto per la giornata di domani la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e strutture per l'infanzia da 0 a 3 anni pubbliche e private, dei centri diurni per disabili, oltre che dei servizi di assistenza domiciliare e trasporto socio sanitario del territorio comunale, di tutti gli impianti sportivi comunali, dei luoghi della cultura come la biblioteca e la sospensione dei mercati.

Il Comune consiglia ai cittadini inoltre di non pernottare ai piani terra delle abitazioni ed è stato aperto il centro di accoglienza al seminario vescovile di via Cellini.

Anche a Trecastelli (Ancona) la cittadinanza è invitata a salire ai piani alti in caso di necessità e disposto la chiusura delle scuole. A Ostra (Ancona) è aperto il Coc (centro operativo comunale) che sta monitorando la situazione. Controllati i fiumi e fossi nella zona di Barbara (Ancona), altro Comune alluvionato lo scorso settembre: il livello è in aumento ma ancora non desta particolari preoccupazioni, conferma il sindaco Riccardo Pasqualini.

Le previsioni per martedì 24 gennaio

Per la giornata di martedì 24 gennaio, invece, sono previste – secondo Arpa Marche – deboli precipitazioni sparse dalla tarda mattinata sul settore costiero e collinare, mentre le temperature sono in diminuzione. Attenzione però alle probabili gelate mattutine.

Il meteo dei giorni successivi

Le precipitazioni potrebbero continuare anche mercoledì 25 gennaio, ma le temperature sono in lieve aumento. Anche nei giorni successivi possibili condizioni di tempo instabile.