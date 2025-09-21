Nicola Baiocchi: "Ma con la sinistra tagli per 37 miliardi"

Nicola Baiocchi (Fd’I) è stato presidente della commissione regionale sanità e politiche sociali e si ripresenta al Consiglio regionale per continuare l’esperienza in Regione "con lo stesso impegno e motivazione". "Come presidente della commissione – afferma Baiocchi –, ho dato il mio contributo per il piano socio-sanitario, per la pianificazione della nuova sanità territoriale e in particolare per la riapertura del reparto materno-infantile di Pesaro, per il completamento della centrale operativa del 118 e per la definizione della sede del centro per l’autismo".

Se eletto, questa volta entrerà in giunta e continuerà a occuparsi di sanità?

"Il primo risultato è la conferma di Acquaroli. Sul mondo della sanità e delle politiche sociali ho imparato tanto, mi piacerebbe proseguire quell’esperienza, ma sono a disposizione del presidente per qualunque cosa di cui abbia bisogno".

Venerdì a Fano ad ascoltare Acquaroli c’erano circa trecento persone: vi aspettavate di più?

"Nella prima fase della campagna elettorale abbiamo scelto di fare manifestazioni con folle oceaniche, come a Civitanova, a Pesaro e l’ultima mercoledì scorso ad Ancona. Adesso il presidente Acquaroli ha individuato quelle città, come Fano, dove andare a motivare il proprio elettorato. Se c’è qualcuno che ha avuto difficoltà a riempire le piazze, non è stato certamente il centrodestra".

Si riferisce alla campagna elettorale di Ricci e specificatamente all’incontro di Pesaro con Schlein?

"In giro per le Marche non mi sembra ci sia stata tutta questa folla ad ascoltare Ricci, nell’incontro di Pesaro hanno avuto più gente, ma in generale l’aria non è favorevole al candidato del centrosinistra".

Ricci e i suoi alleati ripetono che la mobilità passiva è in aumento, che il 10% dei marchigiani non si cura e che i lavori del nuovo ospedale non sono partiti: che cosa replica?

"Hanno imparato la filastrocca a memoria, con alcuni dati non corretti come quelli sul più alto tasso di mobilità passiva che si è registrato nel 2018, quando era governatore Ceriscioli. A chi vuole battere i pugni per aumentare le risorse per il servizio sanitario pubblico vorrei ricordare che i governi di sinistra negli ultimi tredici anni hanno tagliato alla sanità 37 miliardi di euro".

Pesaro rimane la roccaforte del Pd e di Matteo Ricci o queste elezioni potrebbero segnare un cambiamento?

"Mi auguro che i pesaresi comprendano il modo arrogante di fare politica di Ricci, che riflettano sull’inchiesta di Affidopoli e che diano continuità al governo regionale".

La Lega martedì si presenta con tutti i suoi ministri a Pesaro, un ‘palcoscenico’ mediatico importante. E Fratelli d’Italia?

"Noi abbiamo già fatto tante iniziative sul territorio con parlamentari, sottosegretari e la stessa presidente Giorgia Meloni, ben venga che altri partiti diano il loro contributo alla campagna elettorale".