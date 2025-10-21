"Noi operai a pranzo con lui e Ratzinger. Salvarono Fincantieri"

"Lui voleva che lo chiamassimo ‘don’ Edoardo e non Mons. Menichelli, dimostrando grande umiltà e apertura al dialogo e al confronto. È stata una persona straordinaria, capace di una sensibilità impressionante". Pierpaolo Pullini, fu delegato Fiom dell’Rsu di Fincantieri, nel giorno del lutto per la scomparsa del Cardinale, ricorda il periodo a cavallo del 2011, quando lo stabilimento Fincantieri, svuotato di lavoro, era destinato alla chiusura, lasciando senza lavoro centinaia di lavoratori. Da una morte annunciata alla sua rinascita, grazie al Cardinale Edoardo Menichelli, all’epoca ‘soltanto’ Arcivescovo di Ancona. Fu lui il regista di quel salvataggio e dell’evento planetario che vide l’allora Pontefice Benedetto XVI officiare la Messa dentro un cantiere vuoto in occasione del Congresso Eucaristico Nazionale ad Ancona: "Menichelli paragonò il Duomo di San Ciriaco, in cima al colle, con il vecchio arsenale a valle, distinguendole come la ‘cattedrale religiosa’ e quella ‘laica’ _ racconta l’attuale membro della segreteria territoriale della Fiom-Cgil _. Lui si è fatto carico di quella vertenza riuscendo a trasferirla negli ambienti della politica nazionale, dando vigore al nostro grido d’aiuto. Fu lui l’artefice di tutto, di questo e di altro. Suo il progetto di portare il Congresso ad Ancona e soprattutto Papa Ratzinger dentro la Fincantieri per officiare la Santa Messa (l’11 settembre 2011, ndr.). Il suo continuo riferimento al lavoro come prima forma di dignità della persona in riferimento al nostro striscione che aveva acconsentito potessimo appendere proprio al Duomo. Papa Ratzinger disse che nel cantiere deserto c’erano ‘pietre e non pane’, una suggestione, ne sono certo, venuta da Mons. Menichelli".

Dopo la Messa in Fincantieri una delegazione di operai fu invitata a pranzo nel centro pastorale di Colle Ameno con il Pontefice proprio per volontà del Cardinale Menichelli: "Riuscì a portare a tavola col Papa le crisi industriali dell’epoca, da Fincantieri alla Merloni passando per la Bunge, creando un senso di coesione tra le parti che oggi non c’è più. Quando andammo a salutare il Pontefice io gli strinsi la mano, non la bacia, e ricordo che Menichelli mi sorrise come a dire ’sei sempre tu’".