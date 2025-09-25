Nuovo Inrca e bretella. Una pioggia di fondi. Dal Cipess 60 milioni

Dal Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) pioggia di milioni sulle Marche a quattro giorni dal voto: 60 milioni di euro "per due interventi infrastrutturali da tempo attesi nella regione". Si tratta del "completamento di una struttura sanitaria di rilevanza nazionale ad Ancona (il nuovo Inrca e ospedale di rete all’Aspio, nella zona sud)" e della "realizzazione di un collegamento viario strategico per il Comune di Macerata", la bretella Macerata-Villa Potenza. Lo ha annunciato ieri il sottosegretario Alessandro Morelli a margine della seduta del Comitato interministeriale, che ha approvato, tra le altre cose, proprio l’assegnazione alla Regione Marche di risorse del Fondo per lo sviluppo e per la coesione 2021-2027, per complessivi 60 milioni di euro.

"Delle risorse assegnate – specifica il sottosegretario Morelli –, 43 milioni finanzieranno il completamento del nuovo complesso sede dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs-Inrca) e dell’ospedale di rete zona sud di Ancona, una struttura ospedaliera e di ricerca di rilievo nazionale. Gli altri 17 milioni, invece, finanzieranno la realizzazione di un collegamento viario tra Macerata e la frazione di Villa Potenza, uno svincolo che consentirà il collegamento veloce con la costa e il raccordo con altre importanti arterie stradali". "Parliamo di opere attese da tempo – aggiunge Morelli –, che avranno un impatto concreto sulla qualità della vita dei marchigiani e sullo sviluppo territoriale. Da un lato, è finanziata una struttura ospedaliera moderna, capace di garantire servizi sanitari di eccellenza in un’area cruciale del territorio, confermando per le Marche il ruolo di regione virtuosa di riferimento (cosiddetta ’benchmark’) per qualità ed equilibrio della spesa sanitaria". "Dall’altro – aggiunge –, si investe in un intervento infrastrutturale di carattere viario strategico, che migliorerà mobilità, sicurezza e accessibilità, favorendo anche lo sviluppo economico".

"Un grande ringraziamento al sottosegretario Morelli per l’attenzione e la concretezza che ha dimostrato verso le Marche – dice la deputata Giorgia Latini, segretaria regionale della Lega –. Con la decisione del Cipess arrivano risorse fondamentali, che permetteranno di dare una svolta sia sul fronte della sanità che delle infrastrutture. È la dimostrazione di un governo che mantiene gli impegni e che lavora per ridurre le distanze tra i territori".