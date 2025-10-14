Ospedali e Case di comunità, corsa contro il tempo sul Pnrr

Tocchi la sanità nelle Marche e poi muori, politicamente parlando. Per informazioni citofonare a Luca Ceriscioli, l’ultimo governatore del Pd (con delega alla sanità) sfiduciato addirittura dai suoi – leggasi Matteo Ricci e compagni –, che nel 2020 misero il veto sulla candidatura bis del prof di Pesaro dopo l’harakiri degli ospedali unici (che poi unici non erano) e degli algoritmi che avrebbero dovuto sostituire i decisori politici (intelligenza artificiale ante litteram?), malgrado una gestione efficace – per quanto possibile – nella risposta allo tsunami della pandemia.

Se poi resta qualche dubbio, è possibile citofonare anche a Filippo Saltamartini, assessore alla sanità nella prima giunta Acquaroli, rimasto clamorosamente fuori dal Consiglio regionale – per ora, ma è probabile che rientri con la chiamata nella giunta bis di Renzo Marinelli – anche e soprattutto per la parabola discendente della Lega, che ha raggranellato un terzo dei consensi di cinque anni fa.

E ora, a chi toccherà bere l’amaro calice (politico)? O mettiamola così, in politically correct: chi dovrà misurarsi con una delega che sta mettendo in crisi persino i primi della classe, vedi le regioni più performanti del nord?

La prima grana si chiama Pnrr, Misura 6 Salute, che nelle Marche finanzia 221 progetti con quasi 430 milioni, tra questi la costruzione ex novo o la riqualificazione di nove Ospedali di comunità (28 milioni) e ventinove Case di comunità (58,4 milioni), la cosiddetta rete della sanità territoriale. Scadenza: 30 giugno 2026, pena la perdita dei finanziamenti, salvo deroghe.

Ebbene, secondo il report Agenas, al 30 giugno nessuno dei nove Ospedali di comunità previsti dal Pnrr era stato dichiarato attivo, sebbene in due presidi (Loreto e Chiaravalle) i lavori di ammodernamento siano stati portati a termine. Per gli altri sette (Mombaroccio, Cagli, Jesi, Treia, Corridonia, San Benedetto e Ascoli) non basterà correre, bisognerà volare.

Quante alle Case di comunità, venti (di ventinove) al 30 giugno avevano almeno un servizio attivo, quattro tutti i servizi obbligatori dichiarati attivi, ma senza la presenza di medici e infermieri. In questo caso, il numero si riduce a una.

