Pagella dell’Agenas. Emergenze sanitarie: "Regione virtuosa"

Le Marche si confermano tra le regioni più efficienti d’Italia nella gestione delle emergenze sanitarie tempo-dipendenti, ovvero quelle che richiedono interventi immediati in situazioni sanitarie critiche, come ictus, infarto, trauma grave ed emergenza-urgenza. Lo certifica la quarta indagine nazionale dell’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), presentata ieri a Roma con i dati relativi al 2023. Ebbene, la Regione ha ottenuto un indice di governance generale di 0,96, piazzandosi al quinto posto nazionale per la programmazione e l’organizzazione insieme a Campania, Liguria, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna. Il risultato migliore riguarda la rete di emergenza-urgenza, dove le Marche raggiungono il punteggio massimo e si collocano tra le prime tre regioni. L’indagine rileva l’efficacia nella gestione dei flussi in pronto soccorso e l’uso diffuso delle aree di osservazione breve intensiva e delle unità semi-intensive, che riducono i tempi di attesa e migliorano la presa in carico dei pazienti. Anche la rete cardiologica per l’emergenza registra progressi significativi: qui la regione si colloca al secondo posto a livello nazionale, con una maggiore tempestività negli interventi per infarto miocardico acuto e un rafforzamento dell’integrazione tra gli ospedali e il territorio. Quanto alla rete ictus, secondo Agenas le Marche si mantengono in linea con la media nazionale, con un aumento dei trattamenti di trombolisi e trombectomia e una presa in carico più precoce dei pazienti. Le Marche dispongono di sei Stroke Unit di primo livello e di una di secondo livello, per un totale di 32 posti letto dedicati.

Migliorati infine i livelli della rete trauma, nella quale si consolida la capacità di risposta grazie al miglioramento dei processi organizzativi, con un’attenzione crescente alla gestione integrata delle fasi pre-ospedaliere, intra-ospedaliere e riabilitative.