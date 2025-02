Palazzine di Tolentino. Inagibili dopo il sisma: "Ricostruzione al palo"

TOLENTINO (Macerata)La lunga storia delle case popolari di via Proietti a Tolentino, in provincia di Macerata. Inagibili da oltre otto anni, dal terremoto dell’ottobre 2016, non se ne conosce ancora il destino. Di certo, però, gli accessi vanno sigillati. La rete arancione non è sufficiente. Nel tempo, infatti, le palazzine sono state scenario di bivacchi, furti, vandali e sciacalli. Pure di piccioni e altri volatili, che dimorano sui terrazzi abbandonati. Nei giorni scorsi l’Erap, proprietario dell’immobile, ha effettuato un sopralluogo insieme ai tecnici comunali, mentre il sindaco Mauro Sclavi ha incontrato i rappresentanti del comitato di quartiere. È stato deciso di chiudere ogni accesso dell’edificio per evitare intrusioni, problemi di degrado e igiene pubblica. I lavori di messa in sicurezza, eseguiti dall’Erap, inizieranno nella prima settimana di marzo, sigillando tutte le porte per impedire accessi impropri, sistemando la recinzione e mettendo in atto quanto possibile per evitare il proliferare dei piccioni. Sul fronte del sisma, tuttavia, gli alloggi di via Proietti sono ancora in fase di stallo.

Le famiglie che vi abitavano prima del sisma – e che nel 2017 diedero vita a una protesta pacifica in strada contro una ricostruzione al palo –, non sanno qual è il loro futuro. Nel 2022, dopo una serie di danni e furti, i residenti avevano deciso di lanciare un appello alla Regione, al prefetto e al governo per cercare di sbloccare la situazione. A oggi, per i 48 appartamenti danneggiati dal terremoto sono stati previsti 9,6 milioni. "I fondi erano stati stanziati nel 2017, ma l’Erap ha presentato il progetto nel 2023. Dai primi 9,6 milioni si è passati a 14,7 milioni – aveva spiegato in Consiglio comunale l’ormai ex assessore Flavia Giombetti –. La differenza di 5,1 milioni dovrà essere autorizzata dagli enti preposti, ai fini dell’avvio dei lavori di demolizione e ricostruzione. Ma l’autorizzazione non è arrivata". E di conseguenza neanche l’integrazione di risorse. L’ipotesi del Comune è di non ricostruire le case di via Proietti, lasciando lo spazio per un’area verde vicino all’asilo; e di destinare ai residenti i 48 alloggi in costruzione di piazzale Battaglia. Ma è necessario un accordo tra Erap, Comune e Usr, che a oggi non c’è. Bisognerà capire come le famiglie accoglieranno questa eventualità.