Papa Benedetto XVI nelle Marche: a Loreto l’ultimo viaggio del pontificato

Ancona, 1 gennaio 2023 - La morte del Papa emerito Benedetto XVI ha colpito molto anche le Marche, dove Ratzinger, durante il suo pontificato, ha fatto visita per ben tre volte: l'1 e 2 settembre 2007 partecipò a Loreto all'Agorà dei Giovani; l'11 settembre celebrò messa all'interno del porto di Ancona, davanti a centomila fedeli, poi si trasferì a Fabriano, all'Antonio Merloni, per pranzare con gli operai alle prese con una lunga vertenza sindacale.

Papa Benedetto tornò nel 2012, nella Basilica della Santa Casa di Loreto: era il 4 ottobre, in occasione del 50esimo anniversario del pellegrinaggio di Giovanni XXIII al Santuario per affidare alla Vergine Maria il Concilio Ecumenico Vaticano II, che si sarebbe inaugurato una settimana dopo.

A Loreto l'ultimo viaggio del pontificato

Papa Ratzinger aveva 85 anni e quello nella città mariana fu il suo ultimo viaggio da pontefice. "La fede ci fa abitare, dimorare, ma ci fa anche camminare nella via della vita - disse quel giorno - Anche a questo proposito, la Santa Casa di Loreto conserva un insegnamento importante. Come sappiamo, essa fu collocata sopra una strada. La cosa potrebbe apparire piuttosto strana: dal nostro punto di vista, infatti, la casa e la strada sembrano escludersi. In realtà, proprio in questo particolare aspetto, è custodito un messaggio singolare di questa casa. Essa non è una casa privata, non appartiene a una persona o a una famiglia, ma è un'abitazione aperta a tutti, che sta, per così dire, sulla strada di tutti noi. Allora, qui a Loreto, troviamo una casa che ci fa rimanere, abitare, e che nello stesso tempo ci fa camminare, ci ricorda che siamo tutti pellegrini, che dobbiamo essere sempre in cammino verso un'altra abitazione, verso la casa definitiva, verso la Città eterna, la dimora di Dio con l'umanità redenta".