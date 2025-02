Paperoni & Paperini. I politici in Regione, la classifica dei redditi

Et voilà, ecco i redditi dei politici in Regione (assessori e consiglieri), tra paperoni e paperini. La legge impone infatti l’obbligo di pubblicazione di questi dati per chi ricopre cariche pubbliche: proprietà, partecipazioni societarie e 730 devono essere dichiarati sul sito istituzionale dell’ente, alla sezione "Amministrazione trasparente". E anche per il 2024 – i redditi sono riferiti all’anno 2023 – a guidare la classifica dei redditi in Regione è l’imprenditore Renzo Marinelli, ex sindaco di Castelraimondo, capogruppo della Lega in Consiglio regionale. Con un reddito complessivo di 163.275 euro svetta su tutti, assessori e consiglieri. In seconda posizione ecco un altro consigliere leghista, il medico di base e dentista Giorgio Cancellieri, ex sindaco di Fermignano (Pesaro e Urbino), che per il 2023 ha dichiarato 158.548 euro. Medaglia di bronzo per il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale, Aldo Salvi, ex primario del dipartimento di emergenza dell’ospedale di Ancona (128.287 euro). Poi è la volta dell’ex sindaco poliziotto di Numana, Mirko Bilò – 122.146 euro dichiarati –, che a luglio dell’anno scorso ha lasciato la Lega per aderire a Forza Italia. Chiude la top five assoluta il più ricco tra gli assessori (supera anche il governatore Acquaroli), il vicepresidente della Regione e assessore alla sanità, Filippo Saltamartini – 116.368 euro – anche lui della Lega. È stato sindaco di Cingoli, senatore e vicequestore aggiunto di polizia. In sesta posizione c’è il consigliere di Fratelli d’Italia Andrea Assenti, 104.771 euro, già vicesindaco di San Benedetto.

Ma veniamo alla classifica dei redditi in giunta regionale: dopo Saltamartini, ecco l’assessore al bilancio Goffredo Brandoni (FdI) con un reddito complessivo di 95.421 euro. Segue il governatore Francesco Acquaroli, che dichiara 78.312 euro. L’assessore alla cultura, istruzione, sport e pari opportunità, Chiara Biondi (Lega) dichiara un reddito di 65.485 euro, poco più del collega Stefano Aguzzi (Forza Italia), ex sindaco di Fano, che ne dichiara 65.398. Chiudono la classifica l’assessore ai lavori pubblici e alle infrastrutture, Francesco Baldelli (FdI), con 62.091 euro, e quello allo sviluppo economico e all’agricoltura, Andrea Maria Antonini (Lega), che dichiara 62.078 euro.

Mettendo invece sotto la lente il Consiglio regionale, dopo i "paperoni" Marinelli, Cancellieri, Bilò e Assenti, che superano la soglia dei 100mila euro, c’è il presidente Dino Latini, del gruppo consiliare Udc Popolari Marche-Liste civiche, con 89.333 euro, mentre i vicepresidenti Gianluca Pasqui (Forza Italia) e Maurizio Mangialardi (Pd) hanno redditi complessivi rispettivamente di 59.118 e 41.551 euro.

Tra i consiglieri di minoranza, a dichiarare il reddito più alto è l’ex sindaco di Macerata, Romano Carancini (Pd), avvocato, con 88.217 euro. Lo seguono, nel Pd, Renato Claudio Minardi (66.982 euro), Fabrizio Cesetti (62.690), avvocato, Manuela Bora (57.258), la capogruppo Anna Casini (52.641), Antonio Mastrovincenzo (50.593) e Micaela Vitri (49.884). Marco Marinangeli (Misto), ragioniere sangiorgese, dichiara un reddito di 62.072 euro; Marta Ruggeri (Movimento Cinque Stelle) 65.810.

E veniamo alla maggioranza: Pierpaolo Borroni (FdI) ha un reddito di 71.563 euro, il collega Andrea Putzu di 70.218 euro, Simona Lupini (Lega) 68.654 euro, Nicola Baiocchi (Fd’I) 68.799 e Jessica Marcozzi (FI) 52.539. Sotto ai 50mila euro ecco il capogruppo di FdI, Simone Livi (45.303); Luca Santarelli di Rinasci Marche (45.176), Giacomo Rossi dei Civici Marche (45.049), Monica Acciarri della Lega (44.146), Lindita Elezi di Forza Italia (43.087), l’insegnante di lettere anconetano Marco Ausili (FdI) con 42.698 euro, Anna Menghi (Lega) 42.591, Mirella Battistoni (FdI) 42.045 euro. Il fanalino di coda è Giovanni Dallasta, geometra di Forza Italia, che ha dichiarato 3.327 euro.