"Per i borghi economia e servizi, non assistenzialismo"

CARTOCETO (Pesaro e Urbino)

"I borghi non hanno bisogno dell’assistenzialismo proposto da Ricci". Enrico Rossi, candidato al Consiglio regionale per la Lega, una lunga esperienza di amministratore – dal 2014 è sindaco di Cartoceto –, propone per l’entroterra un modello di sviluppo economico auto-sostenibile. "I contributi e le risorse regionali, come nel caso del bando Borghi – dice –, devono servire a sviluppare i servizi e le attività economiche".

Sta dicendo che l’entroterra non ha bisogno della gratuità degli asili nido e dei trasporti pubblici promessa da Ricci?

"Assolutamente no, Cartoceto ne è la dimostrazione. Nella scuola del capoluogo ci sono stati anni in cui, come in tanti borghi, non si riusciva a raggiungere il numero minimo di alunni per la composizione delle classi e l’amministrazione era sollecitata a rendere gratuito il servizio mensa e i trasporti. Come sindaco mi sono sempre rifiutato, non volevo creare la scuola di serie A (a Lucrezia) e quella di serie B (nel capoluogo) frequentata dalle famiglie meno facoltose. Con l’avanzo di amministrazione siamo riusciti ad ampliare la scuola di Cartoceto capoluogo, a proporre un’offerta diversificata, tra cui il tempo pieno, e oggi quella scuola (infanzia e primaria) ha esattamente il problema contrario del sovrannumero. Altro esempio è il progetto del polo performativo multisensoriale nel teatro di Cartoceto, unico in Italia, che ha ottenuto un importante finanziamento ministeriale. Quel progetto farà funzionare in modo ininterrotto il teatro tutto l’anno e creerà un indotto utile a vivacizzare il borgo e sviluppare attività economiche".

Si sente più vicino alla Lega di Salvini o a quella di Vannacci?

"Sono vicino alla Lega degli amministratori che hanno fatto la gavetta e hanno esperienza e strumenti per governare il territorio. Sono vicino alla Lega che forma la classe dirigente come accaduto in provincia di Pesaro e Urbino, dove il partito alle elezioni provinciali, caso unico nelle Marche, ha eletto tre consiglieri. Vorrei sottolineare l’importanza di queste elezioni per il governo delle Marche, una regione con esigenze diverse, che bisogna sapere tenere insieme. Non basta la narrazione di Ricci, ma serve la competenza di chi sul territorio ha raggiunto risultati concreti".

Ha definito l’alleanza di Ricci l’ammucchiata delle contraddizioni: quali sarebbero?

"Una su tutte, la discarica di Riceci. Ricordiamo che il percorso è iniziato con l’acquisizione di una scatola vuota da parte di Marche Multiservizi, il cui presidente è nominato dal Comune di Pesaro. Vicenda di fronte alla quale, mutuando la stessa risposta data in circostanze più attuali, l’ex sindaco di Pesaro ha dichiarato ‘non ne sapevo niente’. Se Ricci non ne sapeva nulla, ma non condivideva l’operazione, avrebbe dovuto rimuovere il presidente Mms, altrimenti ne è complice. Tra i principali contestatori dell’operazione c’erano M5S e Avs, che oggi sono nell’Alleanza del Cambiamento, quella che chiamo l’ammucchiata delle contraddizioni".

Anna Marchetti