Perché vincerà Ricci: "È un candidato forte. Può portare la svolta"

Andrea Biancani, sindaco di Pesaro: ricorda quante preferenze personali prese alle Regionali di cinque anni fa?

"10.224".

Per lei fu un trionfo, per il Pd e il centrosinistra un disastro. Sia sincero, davvero sente che l’aria è cambiata?

"L’altra volta la mancata conferma di Ceriscioli influì. Stavolta l’atmosfera è diversa: partito e coalizione sono uniti per un candidato riconosciuto da tutti".

Ma sicuro che sia cambiata anche l’aria che si respira tra gli elettori?

"Sì. Sono delusi dal centrodestra".

Storicamente il sud della regione protestava per il potere del nord, ora succede il contrario. Vada con le recriminazioni pesaresi.

"Più che sud e nord, direi che la destra ha fatto figli e figliastri, cioè ha aiutato i Comuni amici".

Adesso vorrà dire che voi non avevate un occhio di riguardo per i Comuni amici?

"No, c’era maggiore equilibrio. Invece in questi cinque anni non c’è stata pari dignità. Non hanno il senso delle istituzioni e la cultura di governo".

Partiamo dalla sanità: in cosa Pesaro è stata penalizzata?

"Con la chiusura dell’azienda ospedaliera Marche Nord, che aveva numeri migliori di Torrette, se paragoniamo costi e prestazioni. E questo ha contribuito a far esplodere la mobilità passiva. A Marche Nord mancava un tassello: il nuovo ospedale. Lo progettano e chiudono Marche Nord, assurdo".

Che ne dice dell’ospedale nella versione del centrodestra?

"Che investono meno di quanto avremmo investito noi, perché è più piccolo".

Tornerebbe alla vecchia versione, quella di Ceriscioli?

"Io la penso così: l’ospedale da 600 posti avrebbe garantito l’eccellenza che serve ed è falso che avrebbe comportato la chiusura degli altri ospedali, li avrebbe invece valorizzati grazie a una maggiore razionalizzazione. È chiaro che va rafforzata la sanità territoriale".

E dov’è il fallimento del centrodestra?

"Abbiamo doppioni nei reparti e mezzi reparti. E bisogna smetterla di dire che hanno riaperto gli ospedali: non ne hanno riaperto neanche uno. Gli ospedali di comunità sono roba diversa".

Lasciamo la sanità: le altre lamentele di Pesaro.

"Opere compensative dell’A14: nonostante le mie lettere inviate alla Regione, al Ministero e alla Società Autostrade, non si è fatto vivo nessuno. Poi l’ex manicomio San Benedetto, per il quale non hanno fatto niente. Ci hanno fatto soffrire fino alla fine per i fondi di Pesaro capitale della cultura e non ci hanno dato niente per la candidatura a capitale europea della cultura 2033. Ma hanno finanziato Norcia che non è nemmeno nelle Marche. Un dispetto".

Lei da sindaco ha cambiato molte delle scelte dell’era Ricci, gli avversari la interpretano come una presa di distanza. La accusano: come fa ora a dire che è il migliore presidente possibile?

"Nessuna presa di distanza. Ha dimostrato di essere un ottimo amministratore, capace di attrarre decine di milioni di finanziamenti per i cantieri. Può dare una svolta alle Marche. Può farlo dialogando senza subalternità con tutti i livelli istituzionali mettendoci la sua, di faccia. Non quella di altri come fa Acquaroli".