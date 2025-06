Piano della cultura, ok al primo stralcio

Via libera a maggioranza della commissione affari istituzionali allo schema di delibera di giunta regionale relativo alla proposta di adesione della Regione all’associazione italiana Città della ceramica. Prima della votazione la commissione, presieduta da Renzo Marinelli della Lega (foto), vice Marta Ruggeri (M5s), ha svolto un approfondimento sul parere col dirigente del settore industria, artigianato e credito, Silvano Bertini. Relatrici le consigliere Jessica Marcozzi (FI) e Micaela Vitri (Pd).

Nel corso della seduta la commissione ha anche espresso parere favorevole al primo stralcio del Programma della cultura 2025 (relatori il presidente Marinelli e la vice Marta Ruggeri). Nominati poi i relatori sulla proposta di legge concernente il Rendiconto generale della Regione per il 2024 (Marcozzi e Ruggeri), sulle disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri (Andrea Assenti, FdI, e Romano Carancini, Pd) e sul Rapporto 2025 sullo stato di attuazione delle Politiche comunitarie per la sessione comunitaria del Consiglio (Mirella Battistoni di FdI e Micaela Vitri del Pd).