Piano Enac per i piccoli aeroporti. C’è il primo volo Fano-Roma Urbe

FANO (Pesaro e Urbino)

Ore 10.08. Il Beechcraft King Air 200 salterella sulla pista d’erba, poi prende la rincorsa e vola su, a bucare sbuffi di nubi nel cielo delle Marche e più in là, sopra gobbe e bernoccoli di un Appennino mai così facile da valicare, a millecinquecento piedi d’altezza (circa tremila metri). Destinazione lo scalo di Roma Urbe, nel cuore della capitale, meno di otto chilometri da piazza di Spagna. L’aeroporto di Fano mette le ali, o almeno prova a farlo col primo volo test – dimostrativo, per ora – del collegamento Fano-Roma Urbe che, se tutto filerà secondo le previsioni, da aprile dell’anno prossimo farà da apripista al nuovo modello di mobilità a corto raggio, la Regional Air Mobility, immaginato dall’Enac per "creare una rete flessibile e capillare, con vettori (da nove a 19 posti) pet friendly", tra aeroporti minori e ’hub’ di riferimento (Roma Urbe in primis, poi Milano Bresso e magari anche Venezia Lido), partendo proprio dal collegamento Adriatico-Tirreno, e viceversa. A bordo del bimotore da sette posti della Aelia Flight Services del ceo Mario Marinelli volano alcuni dei co-registi dell’operazione, il deputato fanese Mirco Carloni e il dg Enac, Alexander D’Orsogna, col sindaco Luca Serfilippi. Gli altri protagonisti – il presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma, e l’amministratore unico di Enac Servizi Aeroporti, Marco Trombetti – sono già nel quartier generale di Roma Urbe, quando il King Air 200 tocca terra alle 10.44 in punto. Fano-Roma in 36 minuti netti, altro che ore, fendendo i cieli d’Italia a 500 chilometri all’ora (mica male). Missione compiuta, ed è solo l’inizio.

IL PIANO RAM

Dicesi Regional Air Mobility, la nuova frontiera del trasporto aereo. Ecco, immaginate una rete di collegamenti a corto raggio che dall’hub di Roma Urbe si dipana attraverso ventuno aeroporti minori in punti strategici che Enac gestisce per tramite di Enac Servizi. "Una riserva di capacità operativa a supporto di scali maggiori, che può generare opportunità di business e investimento, nel settore dell’aviazione e nello sviluppo economico e turistico – la mettono giù così l’Enac e il presidente Di Palma –. Con questo nuovo paradigma sarà possibile immaginare scenari di intermodalità aria/aria per raggiungere destinazioni lontane dai classici circuiti".

GLI SCALI

C’è Fano in pole position, ma nel piano triennale di investimenti da 300 milioni per la riqualificazione di infrastrutture di volo e impianti, oltre a Roma Urbe, ecco nel breve Rieti (10 milioni), Siena (34), Capua (8), Pavullo nel Frignano (6), Milano Bresso (9) e Viterbo (2), gli altri via via. Per Fano ci sono tre milioni già pronti, serviranno ad asfaltare la pista e ad adeguare le strutture agli standard del piano, ma prima si dovrà mettere nero su bianco (e approvare) la convenzione con l’Enac, che Serfilippi conta di portare in Consiglio entro fine anno. Obiettivo Enac: far decollare il collegamento Fano-Roma Urbe per la Summer 2026 (da aprile), due volte al giorno andata e ritorno, se possibile, dopo avere individuato l’operatore con una manifestazione d’interesse in tempi serrati. Costi del volo: tra 100 e 150 euro andata e ritorno.

LA STRATEGIA

"La rotta Fano-Roma Urbe è una scelta strategica che avvicina la nostra comunità al cuore del Paese – plaude Carloni –. Sarà un moltiplicatore di competitività per le imprese e determinerà più opportunità per professionisti e cittadini, grazie ai tempi di spostamento ridotti e al collegamento diretto con la capitale". E D’Orsogna battezza il modello di business del piano Ram, "dalla mobilità d’affari all’unexpected Italy", l’Italia che non ti aspetti, "quella tutta da scoprire per fasce di turisti altospendenti e non", "servizi accessibili per un pubblico più ampio grazie a costi di esercizio contenuti, resi possibili dall’innovazione tecnologica". Prego, allacciare le cinture.