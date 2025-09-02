Pichetto Fratin:: "Il parco nazionale del Conero è un’opportunità"

"Questo progetto nasce dall’amore per il territorio e porta con sé tutela dell’ambiente, sviluppo e nuove opportunità per le comunità locali". Con queste parole Gilberto Pichetto Fratin (foto), ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, ha parlato ad Ancona del disegno di legge che punta a fare diventare quello del Conero un parco nazionale. Il disegno di legge si trova al momento in commissione alla Camera e secondo il ministro dovrebbe arrivare a breve all’esame del Senato. "C’è una previsione di stanziamento e il parco del Conero entrerà nel circuito dei parchi nazionali, quindi con il sostegno complessivo che è dato in rapporto alla superficie e alla valenza", ha ricordato Pichetto Fratin, che ne ha parlato insieme al segretario regionale di Forza Italia, il deputato Francesco Battistoni, il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, il sindaco di Numana, Gianluigi Tombolini, e il presidente del parco regionale del Conero, Luigi Conte. "C’è un impegno robusto del governo – ha garantito ancora il ministro –. Mi pare che il confronto col Comune di Ancona e le realtà locali sia abbastanza avanti per trovare un punto di convergenza". Per Battistoni, "un cambio di passo epocale che riconosce l’unicità del Conero e ne valorizza il patrimonio culturale, naturale, paesaggistico e geologico".