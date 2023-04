Plastic free 2023: nelle Marche raccolti 700 chili di rifiuti

Ancona, 24 aprile 2023 – E’ terminato un weekend importante per l’ambiente, l’evento nazionale Plastic free in occasione della Giornata mondiale della terra. Nelle Marche sono stati protagonisti di questa avventura i Comuni di Agugliano, Pesaro, Porto Sant'Elpidio e San Benedetto del Tronto. Oltre 200 i volontari coinvolti e 700 i chili di rifiuti rimossi dall’ambiente. “Tante belle persone con tanti bimbi al seguito si sono ritrovati per un unico grande obiettivo: salvaguardare il nostro pianeta – dicono dall’associazione -. Plastic free ricorda che tutelare l'ambiente e prendersene cura è fondamentale per il benessere e lo sviluppo della società. L'essere umano fa parte di un ecosistema complesso, fatto di risorse e di equilibri che devono essere garantiti e salvaguardati affinché l'uomo stesso possa garantire un futuro prospero alle generazioni che verranno. Speriamo ancora una volta di aver lasciato una traccia nei cuori dei volontari. Alla prossima grande avventura con Plastic free”.