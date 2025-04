"Posizione strategica. San Marcello è ideale"

SAN MARCELLO (Ancona)

Un paese con poco più di duemila residenti e un reddito medio pro capite di quasi 32mila euro. San Marcello (Ancona) è il Comune più ricco delle Marche.

Sindaco Joseph Borgiani, come lo spiega?

"Questo paese ha sempre attratto persone, anche con redditi elevati, grazie alla posizione strategica. Siamo in un territorio collinare bellissimo, vicini alle montagne, a pochi chilometri dalla costa e molto vicini a Jesi, polo economico importante grazie anche a realtà di prossima apertura come l’hub logistico di Amazon. È un luogo in cui si vive bene, ideale sia per chi cerca un posto esclusivo, sia per chi desidera un ambiente tranquillo e a contatto con la natura".

Per l’economia locale è fondamentale la produzione di vino e olio.

"In parte: è vero, abbiamo molti produttori agricoli che contribuiscono all’economia locale, però non direi che sono soltanto questi i fattori che determinano un reddito medio elevato. Piuttosto alcuni cittadini, con i loro redditi molto più alti, innalzano la media generale. La produzione di vino e olio aiuta, ma non è un fattore determinante".

San Marcello è un paese ricco?

"Penso che non sia corretto parlare di paese ricco. La media del Comune è data dal reddito di tante persone e alcune la innalzano. Tuttavia, non bisogna generalizzare, perché la realtà del paese è molto più variegata".

Qual è la situazione demografica?

"Il trend è simile a quello di molti altri piccoli Comuni: stiamo assistendo a un invecchiamento della popolazione, ma vediamo anche l’arrivo di qualche famiglia più giovane. La posizione strategica, vicino a Jesi e a pochi minuti dall’aeroporto di Falconara, rende San Marcello una buona scelta per chi cerca un posto tranquillo dove vivere. Questo è un segnale positivo".

Ottavia Firmani